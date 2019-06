Pescara, aggressione patrimoni illeciti: sequestrate una casa e tre auto

PESCARA – Prosegue incessante l’attività della Polizia di Stato finalizzata all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati da parte di alcune famiglie di etnia Rom, la cui massiccia presenza, in questa provincia, costituisce un fattore di criticità di primaria importanza nella pianificazione delle strategie di intervento.

Tale mirata azione ha consentito, nel passato, di dare esecuzione a numerosi provvedimenti, nell’ambito di diverse operazioni effettuate dal 2007 in poi, che hanno portato al sequestro e confisca di beni immobili per un valore complessivo stimato in oltre 35.000.000 di euro ed alla irrogazione di oltre 100 misure di Sorveglianza Speciale della P.S.

Nell’ambito del predetto quadro, che vede impegnata la Polizia di Stato in una sempre più incisiva azione in materia di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, si inserisce l’ennesima operazione condotta nella mattinata odierna dalla locale Divisione Polizia Anticrimine.

Il Tribunale de L’Aquila, accogliendo le risultanze degli accertamenti svolti dal personale della Questura di Pescara, ha emesso un decreto di sequestro per nr. 1 unità immobiliari, nr. 3 autoveicoli e la somma di denaro contante di Euro 114.950 che, tuttavia, nonostante l’intervento del personale dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza di Pescara specializzata nella ricerca di contante, non è stata rinvenuta.

Beni oggetto di sequestro:

Unità immobiliare ubicata a Pescara alla Via Aterno;

Autovettura Volkswagen Golf, 2.0 TDI 140 CV;

Autovettura FORD KA;

Autovettura FIAT 500 L;