Pescara, l’8 novembre 2021 sciopero dei lavoratori dell’Igiene Ambientale

PESCARA – Le segreterie nazionali di FP Cgil, Fit Cisl, UilT e Fiadel dei lavoratori dell’Igiene Ambientale hanno proclamato uno sciopero per lunedì,8 Novembre 2021.

In relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo dei CCNL in oggetto scaduti il 30 giugno 2019 e a seguito dell’infruttuoso incontro come valutato tra le parti, relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/60 e dell’Accordo Nazionale di settore del 1 marzo 2001, viene proclamata una iniziativa di sciopero nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il CCNL Utilitalia/Ambiente 10 luglio 2016 e il CCNL FISE/Assoambiente 6 dicembre 2016.

L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata di lunedì 8 novembre 2021 per tutti i turni di lavoro con inizio nel medesimo giorno e con la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modificazioni e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

Nello stesso giorno le scriventi Segreterie Sindacali Provinciali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel si riuniranno con i lavoratori dell’ Igiene Ambientale in un presidio pacifico presso la Prefettura in Piazza Italia a Pescara, per essere ascoltati da Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara, al fine di esporre i motivi che hanno portato allo sciopero nazionale del comparto Igiene Ambientale.