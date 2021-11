Pescara, l’8 novembre 2021 sciopero nel settore Igiene Ambientale: i servizi garantiti

L’assessore Del Trecco interviene sull’organizzazione delle attività relative al settore rifiuti per la giornata di lunedì

PESCARA – Lunedì, 8 novembre 2021 si terrà lo sciopero nazionale per il settore dei servizi ambientali a cui aderiranno operatori di Ambiente Spa. L’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco assicura che saranno garantiti i servizi essenziali per assicurare una città pulita e in ordine. Sarà effettuata la raccolta dei rifiuti nelle scuole, nelle mense, negli ospedali, e sarà garantito lo spazzamento dei grandi luoghi di aggregazione. Del Trecco chiede la collaborazione dei cittadini nell’aiutare l’amministrazione comunale a supportare una giornata di disagi.

“Ovviamente l’amministrazione comunale si è organizzata in vista di una giornata che presumibilmente determinerà dei problemi, dei disservizi, delle carenze, ma che comunque supereremo con la collaborazione degli utenti – ha detto l’assessore Del Trecco -. A oggi abbiamo già l’esatta cognizione del personale che sarà in servizio, di quali attività essenziali verranno garantite e delle relative modalità. In sostanza, nella giornata di lunedì 8 novembre non saranno effettuati raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi; 7 operatori saranno assegnati alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativi a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza e orfanotrofi, stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, caserme e carceri, 3 operatori lavoreranno dall’1 alle 7.20, 3 unità nel turno dalla mezzanotte alle 6.20, una unità dalle 3 alle 9.30. Quattordici operatori garantiranno la pulizia dei mercati, delle aree di parcheggio, delle aree di interesse turistico-museale, di cui 11 saranno assegnati allo spazzamento e alla raccolta dei mercati dalle 13 alle 19.30; altri 3 allo spazzamento notturno del centro dalle 3 alle 9.30. Le criticità più grandi si registreranno sicuramente nella raccolta dei rifiuti organici, dove avremo solo 5 unità operative che assicureranno solo lo svuotamento dei rifiuti organici e dei mezzi scarrabili, quindi non sarà effettuato il porta a porta: una unità lavorerà dalle 3 alle 9.30; 2 unità dalla mezzanotte alle 6.30 e 2 unità dalle 6.30 alle 13. Non verrà eseguita lunedì l’attività di trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione e depurazione; 1 sola unità sarà operativa dalla mezzanotte alle 6.20 per le operazioni di disinfestazione adulticida, con la raccolta delle siringhe, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti; 3 operatori saranno a lavoro nell’officina per il servizio di pronto intervento nell’assistenza ai mezzi in servizio, dalla mezzanotte alle 19.30 distribuiti su tre turni”. Altri 3 operatori saranno assegnati al presidio di pronto intervento dalla mezzanotte alle 19.30; 4 unità garantiranno i servizi indispensabili nei cimiteri, due nel camposanto di Colle Madonna, 2 a San Silvestro, dalle 7.30 alle 19.30 su due turni.

“Sostanzialmente – ha detto l’assessore Del Trecco – verranno garantiti gli svuotamenti dei bidoni stradali solo del secco residuo, lo spazzamento è ridotto a tre mezzi e comunque verrà garantito lo svuotamento dei cassoni scarrabili presenti in ricicleria. I cittadini sono informati circa i possibili disagi che potrebbero verificarsi nel corso della giornata e ovviamente a tutti va l’invito a limitare quanto più possibile il conferimento del pattume, che sicuramente non potremo ritirare nelle zone in cui c’è il regime del porta a porta, ma sono certa che con la partecipazione di tutti supereremo anche le prossime ore senza straordinarietà emergenziali”.