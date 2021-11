Panthers Roseto – Basket Frascati 86-52: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Se il campionato delle ARAN Cucine Panthers lo avesse scritto a tavolino uno sceneggiatore, i primi tre episodi della serie rischierebbero di risultare monotoni: la vittoria su Frascati (86-52 il finale) assomiglia tanto a quelle su Viterbo e Terni, e porta alla causa di coach Orlando il record di scarto complessivo, l’high score nei punti realizzati e soprattutto la conferma del primo posto in classifica nel girone A.

Quanto alle similitudini con le gare precedenti, si parte come al solito dalla difesa: la costante pressione, fin dalla metà campo avversaria, porta anche Frascati a far salire rapidamente il computo delle palle perse. Le ospiti, inoltre, stentano a trovare protagoniste in attacco (nessuna chiuderà in doppia cifra) e producono l’unica vera fiammata a cavallo dei primi due parziali, riportandosi sul -1 dopo il poderoso 13-2 iniziale delle ARAN Cucine Panthers. Ma qui arriviamo alla seconda costante rosetana di quest’anno: il secondo quarto, momento in cui Duran e compagne hanno preso l’abitudine di spaccare le partite martellando il canestro avversario (48 punti segnati a metà gara contro Terni, appena uno in meno ieri).

Altre preziose conferme arrivano delle giovani, come al solito prontissime sul parquet ed a turno protagoniste offensive: ieri le luci della ribalta sono toccate a Sara Zanetti, 20 punti in una serata che l’ha vista quasi immarcabile per la difesa avversaria, oltre ad una Heloise Azzola sempre più concreta e convinta. Al club della doppia cifra si sono iscritte anche la miglior Lucente della stagione, prima ad accendersi nell’attacco rosetano, e una Chicca Marini tornata grande protagonista in attacco. Nel finale, c’è gloria anche per la baby Giorgia Polimene (classe 2005), che trova il bersaglio dall’arco firmando i suoi primi punti in Serie B.

Segnare 86 punti nonostante le assenze di Mingardo e Di Giandomenico (più quella definitiva di Berardi), e con Duran sotto la doppia cifra, è certamente un bel segnale per lo staff tecnico diretto da coach William Orlando. Ma nelle prossime due partite il livello delle avversarie crescerà, e non di poco: la trasferta di Campobasso (sabato prossimo alle ore 17:00) e poi il match casalingo con Aprilia (domenica 21 alle 18:00) opporranno le ARAN Cucine Panthers alle altre due formazioni fin qui imbattute di questo girone. Un mini tour de force che darà indicazioni importanti, ma che sarebbe stato decisamente meglio affrontare con l’organico al completo.

TABALLINO

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO-CLUB BASKET FRASCATI 86-52 (22-17; 47-28; 70-40)

ROSETO: Duran 9, Lucente 15, Schena 4, Zanetti 20, Albanese 4, Montelpare 2, De Vettor 5, Azzola 14, Marini 10, Demojana, Polimene 3, Mingardo ne. Coach: Orlando.

FRASCATI: Diop 4, Faranda, Chiappini, G.Paradisi 9, Al.Candidi 5, Mbaye 7, Ndiaye 7, D.Paradisi 7, Fiorletta 5, Ar.Candidi, Mannucci 2. Coach: Monetti.

PROGRAMMA 3°GIORNATA

GIRONE A

Roseto-Frascati 86-52

Sabato 6 ore 17:00 Pink Terni-Campobasso

Sabato 6 ore 18:30 Ants Viterbo-Aprilia

Domenica 7 ore 18:00 Elite Roma-Bull Latina

GIRONE B

Sabato 6 ore 19:45 Magic Chieti-Smit Roma

Sabato 6 ore 20:00 Basket Roma-Stella Azzurra

Sabato 6 ore 20:30 Willie Rieti-Orvieto

Domenica 7 ore 20:30 San Raffaele-Esquilino

CLASSIFICA GIRONE A

Panthers Roseto 6*

Campobasso 4

Aprilia 4

Pink Terni 2

Bull Latina 2

Frascati 0*

Elite Roma 0

Ants Viterbo 0

CLASSIFICA GIRONE B

Stella Azzurra 4

Esquilino 4

San Raffaele 4

Basket Roma 2

Orvieto 2

Smit Roma 0

Magic Chieti 0

Willie Rieti 0