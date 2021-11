Pescara, il 21 novembre conferenza sulla Film Commission Regionale

L’evento organizzato dalla Proloco Pescara Aternum, nell’ambito del programma del FLA, si terrà nella sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo

PESCARA – Domenica 21 novembre 2021, alle ore 10.30, presso la Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara si terrà la conferenza dal titolo “La magia del cinema per promuovere l’Abruzzo. La funzione della Film Commission Regionale”. L’evento è organizzato dalla Proloco Pescara Aternum nell’ambito del programma del FLA – Festival di Libri e Altrecose

Uno strumento non ancora utilizzato nella nostra regione, capace di offrire servizi a favore delle società di produzione, nel tentativo di promuovere, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista artistico, la realizzazione di lavori cinematografici nel territorio di propria competenza.

L’iniziativa è condotta dal critico cinematografico dott. Francesco Di Brigida, affiancato dal docente di linguaggio cinematografico prof. Piercesare Stagni. Nel corso della mattinata, offriranno il proprio contributo con self tape importanti protagonisti del mondo del cinema.

Una conferenza che vuole fare da apripista ad una serie di azioni volte alla costituzione di una Film Commission ben strutturata anche in Abruzzo, capace di valorizzare al meglio le bellezze paesaggistiche e culturali della nostra regione attraverso la produzione cinematografica, e svolgendo un ruolo di vera e propria promozione del territorio, intuendo i possibili vantaggi turistici ed economici connessi alla propria attività.

La stessa Pro Loco Pescara Aternum, nei mesi scorsi, aveva già sollevato il problema della Film Commission, dopo aver organizzato in estate un evento con Donatella Di Pietrantonio e dopo che un romanzo della scrittrice ha dato vita al film omonimo L’Arminuta, risultato un successo in tutte le sale cinematografiche.

Nel corso della mattinata interverranno anche l’Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D’Amario, il presidente della Pro Loco Pescara Aternum Guerino D’Agnese e il presidente ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo. L’ingresso è gratuito.