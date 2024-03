La “Peregrinatio Mariae” arriva a L’Aquila: ecco quando

Il pellegrinaggio della statua della Madonna di Lourdes organizzato per commemorare i 120 anni di Unitalsi a L’Aquila il 12 e 13 marzo

L’AQUILA – La “Peregrinatio Mariae”, il pellegrinaggio della statua della Madonna di Lourdes organizzato per commemorare i 120 anni di Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto a Lourdes e Santuari Internazionali), è arrivata anche in Abruzzo per visitare, dal 6 al 16 marzo, tutte le diocesi della Regione.

La sacra effigie sarà a L’Aquila, in un angolo di Lourdes tra noi, provenendo dalla Diocesi di Avezzano, dal primo pomeriggio di martedì 12 marzo fino alla tarda mattinata di mercoledì 13 marzo.

L’effigie di Maria in pellegrinaggio è una delle due utilizzate nel Santuario di Lourdes per la processione aux flambaux, ed ha iniziato il suo “peregrinare” in Italia partendo proprio dal Santuario di Lourdes, al termine del Pellegrinaggio Nazionale Unitalsi dello scorso Settembre, per dare avvio del nuovo tema dell’anno associativo “…e che qui si venga in processione” , come dalle parole che la Signora di Lourdes rivolse alla giovane Bernadette nell’apparizione del 2 marzo 1858 “Andate a dire ai sacerdoti che qui si costruisca una cappella e che qui si venga in processione”

Con la statua della Madonna viaggia anche una croce composta da venti tasselli in pietra colorata, rappresentanti sia le venti Sezioni Regionali dell’Unitalsi, che i venti misteri del Rosario, riunendo insieme i territori italiani che camminano con la Maria, pregando il Rosario per la Pace, e invitando il popolo dei fedeli a “venire in pellegrinaggio”.

Come da programma, concordato dalla Sottosezione cittadina dell’Unitalsi con l’Arcidiocesi di L’Aquila, la statua verrà accolta nella Basilica di San Bernardino da Siena alle ore 15,00 del 12 marzo, per la pubblica venerazione dei fedeli e la preghiera personale alternata alla recita del Santo Rosario fino alle ore 18,30, allorché avrà inizio la Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Coadiutore Mons. Antonio D’Angelo.

La serata di preghiera si concluderà con la recita del Santo Rosario Meditato che avrà inizio alle ore 21,00.

Durante la mattinata di mercoledì 13 marzo il programma prevede, sempre nella Basilica di San Bernardino la prima Messa alle ore 8,30 a cui seguirà alle ore 10,00 un tempo di preghiera mariana e alle ore 11,00 la seconda Messa con la preghiera di saluto.

Per raccogliere le intenzioni di preghiera che chi lo desidera potrà lasciare, sarà posta accanto alla statua della Madonna una teca che la Sezione Abruzzese dell’Unitalsi porterà a Lourdes durante il pellegrinaggio in programma dal 29 luglio al 3 Agosto 2024.

L’Unitalsi di L’Aquila invita i singoli fedeli, le Comunità Pastorali, le Aggregazioni Laicali, Associazioni e Movimenti, a visitare la sacra effigie mariana affinché l’evento possa essere un’occasione di preghiera comune, di riflessione personale in questo tempo di Quaresima, in cui affidare a Maria gioie e dolori, ma soprattutto le speranze per la pace nel mondo e nel vissuto quotidiano di ciascuno.