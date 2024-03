10elotto, a Lucoli vinti oltre 26mila con un 4 Doppio Oro

Lucoli ancora a segno con il 10eLotto. Nel concorso del 7 marzo realizzata una vincita da 26.400 euro grazie a un 4 Doppio Oro

ORTUCCHIO – Si torna a sorridere in provincia de L’Aquila nel concorso del 10eLotto di giovedì 7 marzo. Come riporta Agipronews, a Lucoli, un giocatore ha realizzato una vincita da 26.400 euro grazie a un 4 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 758 milioni di euro in questo 2024.