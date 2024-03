Caccia all’Affare, mercatino del vintage a Pescara il 9 e 10 marzo

PESCARA – Il Vintage Market Caccia all’Affare festeggia il suo compleanno e lo fa in grande stile! L’evento, che si terrà il 9 e 10 marzo alla Fiera di Pescara, è un’occasione imperdibile per gli amanti del vintage, del collezionismo e della cultura retrò.

Per celebrare questo importante traguardo, l’ingresso in fiera sarà gratuito per tutti i visitatori. Questo rappresenta un cambio significativo rispetto alle edizioni passate, in cui era richiesto un biglietto d’ingresso. Un gesto di gratitudine verso la nostra comunità di appassionati, che ci ha sostenuto in questi anni.

I visitatori potranno esplorare una vasta gamma di prodotti vintage, tra cui vinili, libri, arredamento, bijoux, abbigliamento e accessori d’epoca. Saranno presenti espositori provenienti da tutta Italia, pronti a offrire autentiche gemme del passato.

Inoltre, per gli amanti delle auto storiche, ci sarà un’emozionante esposizione curata dal Old Motors Club d’Abruzzo. Un’opportunità unica per ammirare dei veri gioielli su quattro ruote e immergersi nell’atmosfera nostalgica dei tempi passati.

L’evento si svolgerà presso la Fiera di Pescara in via Tirino 427 e sarà aperto al pubblico dalle 9:00 alle 19:00 sia sabato che domenica.

Vi invitiamo a partecipare a questa edizione speciale del Vintage Market Caccia all’Affare e a condividere con noi la passione per il vintage e il fascino del passato.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, vi invitiamo a seguire la nostra pagina @cacciallaffare.