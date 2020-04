“PercorriAmo Giulianova”, Laura Fogli madrina della seconda edizione

GIULIANOVA – Laura Fogli, ex maratoneta italiana, due volte vice campionessa europea e trainer di Gianni Morandi, sarà la madrina della seconda edizione di PercorriAmo Giulianova. A dare l’annuncio è il presidente dell’associazione organizzatrice Turismo Podismo.

“In questi giorni in cui il coronavirus costringe tutti a casa è facile farsi prendere da pensieri tristi, ma vogliamo pensare a quando tutto questo sarà finito, “dice Luca Delli Compagni”, presidente dell’associazione sportiva, “abbiamo tutti bisogno di immaginare di nuovo il momento in cui potremo tornare alla quotidianità a cui eravamo abituati, perciò ho preso contatto con la mia cara amica Laura Fogli per coinvolgerla nella seconda edizione della manifestazione, e lei ha accettato”.

Laura Fogli è stata più volte ospite a Giulianova e ha accolto l’invito di Delli Compagni con entusiasmo. Dunque a dicembre sarà lei a tagliare il nastro della partenza della gara podistica che, alla sua prima edizione, ha fatto registrare il record di 313 iscritti.

“La presenza di Laura Fogli è una bella notizia per noi, averla qui a Giulianova è un vero e proprio evento”, dice Luca Delli Compagni, “Ci teniamo moltissimo perché il suo nome ci aiuterà a dare visibilità ad una gara che oltre a rientrare nel circuito Piceni & Pretuzi, ha l’obiettivo di far conoscere il nostro territorio, la storia e le bellezze architettoniche e naturalistiche della città di Giulianova”.

PercorriAmo Giulianova è una manifestazione sportiva che ha un duplice obiettivo: sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione attraverso la pratica dell’attività sportiva e promuovere la città di Giulianova. Il percorso scelto dagli organizzatori si snoda infatti tra le vie del centro storico, alla scoperta di luoghi ancora poco conosciuti, anche dal punto di vista turistico.

Laura Fogli ha collezionato un medagliere incredibile: Sesta ai Giochi olimpici di Seul 1988, dove con 2:27:49 stabilì il primato italiano, e 9ª a quelli di Los Angeles 1984, a fine carriera è diventata allenatrice e personal trainer, allenando anche gli amatori intenzionati a partecipare alle grandi maratone, e tra essi il cantante Gianni Morandi. È inoltre collaboratrice della RAI per le cronache di maratona. La sua carriera sportiva è stata particolarmente lunga anche in maglia azzurra, e si è conclusa ai Campionati del mondo di atletica leggera di Atene 1997 allorché, già trentottenne, chiuse la maratona mondiale al 24º posto con il tempo di 2h43’28”.