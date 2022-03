Teramo, assunzione di agenti municipali e specialisti culturali: c’è il bando

Pubblicati nuovi bandi di concorso. Il sindaco D’Alberto e l’assessore Core: “Continua il rafforzamento della macchina amministrativa”

TERAMO – Il Comune di Teramo ha pubblicato, nell’apposita sezione concorsi del sito istituzionale dell’ente, due nuovi bandi di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due specialisti culturali per il Polo Museale, categoria D1, e di due agenti municipali, categoria C1.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente con procedura telematica, collegandosi al link https://comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it entro il termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale.

I due nuovi concorsi si inseriscono nel piano di potenziamento della pianta organica del Comune messo in campo dall’amministrazione. Proprio in questi giorni sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dei concorsi per 10 istruttori amministrativo contabili e per 10 specialisti amministrativo contabili, che prenderanno servizio entro aprile, ed entro pochi mesi arriveranno in Comune altre 10 figure. Il 6 e il 7 aprile, infatti, si svolgerà la prova orale del concorso per dieci istruttori educativo culturali.

“Continua l’azione di rafforzamento della macchina amministrativa del Comune di Teramo – commenta l’assessore con delega al personale Andrea Core – dopo la conclusione dei concorsi per le categorie D e C , l’inserimento in organico del personale tecnico già assunto nei mesi precedenti, il rafforzamento della struttura sociale, oggi avviamo queste due ulteriori due procedure settoriali. Vede finalmente attuazione un forte piano del fabbisogno, che porterà all’interno della macchina amministrativa fino a 70 nuove unità: nuove energie per supportare il personale che in questi anni ha portato avanti con dedizione tutte le incombenze tecnico-amministrative”.

Un piano, quelle delle assunzioni, che per l’assessore Core rappresenta “la miglior risposta possibile per rendere sempre piè efficiente la macchina al servizio del cittadino; quella risposta che ci si sarebbe aspettati negli anni passati con una programmazione puntuale da chi ha magicamente trovato soluzioni solo ora che siede all’opposizione”.

“Dopo anni di incapacità e assenza di programmazione noi proseguiamo nel rafforzamento della macchina amministrativa – sottolinea il sindaco Gianguido D’Alberto – con l’obiettivo di rispondere in maniera sempre più efficiente alle esigenze dei cittadini. Con il concorso, dopo tantissimi anni, per due nuovi agenti di polizia municipale andremo a potenziare il corpo dei vigili che anche in prospettiva dovrà sempre più rispondere a nuove responsabilità. Per quanto riguarda il concorso per due specialisti culturali per il Polo Museale, inoltre, confermiamo l’attenzione che questa amministrazione ha sempre riservato alla cultura, nella convinzione che rappresenti uno dei principali volani per lo sviluppo del territorio”.