Penne, due casi di Coronavirus: le raccomandazioni del Comune [VIDEO]

Il Comune rinforza le limitazioni già previste dal DPCM del 9 marzo 2020 e rinnova l’appello alla popolazione perchè si attenga alle stesse

PENNE – Tra i 21 nuovi casi di pazienti risultati positivi al Covid-19 due sono di Penne. Il Comune pennese è intervenuto con una nota sulla pagina ufficiale Facebook dove sottolinea la necessità di rafforzare le limitazioni imposte dal DPCM del 9 marzo 2020, quindi fa un avviso alla cittadinanza e mostra un video (sotto riportato) dove sono presenti alcune utili raccomandazioni:

“A seguito dei nuovi casi di positività al virus Covid-19 registrati sul territorio comunale, e comunicati questa mattina dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo, si rende necessario rafforzare le limitazioni imposte dal DPCM del 9 marzo 2020. Si invita, pertanto, a non uscire di casa, salvo casi eccezionali (lavoro, spesa e acquisto di farmaci). É attivo il Centro Operativo Comunale, in servizio dalle ore 8 alle ore 20, nella sede della Protezione Civile di Via Guido Rossa, per l’assistenza alla popolazione. I volontari, coordinati dal vicesindaco Vincenzo Ferrante, saranno a disposizione per le attività di assistenza a domicilio (come spesa ad anziani e disabili, distribuzione di farmaci e informazioni generali). Il numero di telefono è il seguente: 348-39.73.986. Non si effettuano distribuzione di mascherine, guanti e altro genere. Si raccomanda di non recarsi presso il Coc di Via Guido Rossa”.

CORONAVIRUS, VIDEO RACCOMANDAZIONI

Un video per conoscere meglio il Covi-19 e come evitarlo. “Invitiamo a non uscire di casa. Per necessità, come la spesa a domicilio, acquisto medicinale etc., è possibile contattare il Centro Operativo Comunale al seguente numero di telefono: 3483973986” l’appello del Comune di Penne.