Coronavirus in Abruzzo: 21 nuovi casi, tampone negativo per Marsilio

Sono complessivamente 75 i casi riscontrati complessivamente in Regione. Negativo il tampone al Presidente Marsilio: “la collaborazione dei cittadini è essenziale”

REGIONE – Sono saliti a 75 i casi di Coronavirus nella Regione Abruzzo a oggi, mercoledì 11 marzo. Tra questi 21 nuovi sono emersi dai test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Si apprende dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione come due riguardano la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila e fanno riferimento a 2 uomini; nella Asl Lanciano Vasto Chieti si registrano 4 casi (3 donne e un uomo); 13 casi nella Asl di Pescara (7 donne e 6 uomini); una donna è infine risultata positiva nella Asl di Teramo.

Il tampone effettuato ieri al presidente della Regione Marco Marsilio è risultato negativo. Era stato deciso dopo che il governatore del Lazio Nicola Zingaretti era risultato positivo al Coronavirus. “Non avevo dubbi vista l’occasionalità del contatto avuto con lui”. Lo stesso governatore aggiunge su un post di Facebook:

“Comincia un’altra giornata campale in Abruzzo, purtroppo l’onda lunga dell’epidemia è arrivata, da quattro giorni il ritmo dei contagi e dei ricoveri raddoppia quotidianamente, siamo già al limite della capacità di ricovero, con alcuni reparti chiusi o ridimensionati perché sono stati contagiati medici e paramedici, in prima linea come sempre. La collaborazione dei cittadini è essenziale: restate a casa! Tutti quelli che possono farlo, restino nelle loro abitazioni, evitino spostamenti e contatti non necessari, mantengano le distanze di sicurezza quando costretti a uscire e incontrare persone. Ce la faremo solo lottando tutti insieme, con senso di responsabilità!”.