Lena Porreca amata e stimata insegnante e preside nel New Jersey

TORRICELLA PELIGNA – Lena Porreca nacque a Alpha, Contea di Warren, nel New Jersey, il 18 maggio 1904, da Nicola Luigi e Maria Maggio. Il padre di Lena era nato a Torricella Peligna (CH), il 16 dicembre del 1868, da Antonio (trentaseienne “vaticale”) e Arcangela De Marinis (ventunenne “filatrice”). Il padre emigrò alla ricerca del “sogno americano” nel 1900 e giunse ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Massilia”. Nicola sposò Maria Maggio che gli diede, oltre a lena, altri cinque figli: Louis, Albert, Henry, John e Mary.

Lena studiò alla “Broadway School”; alla “Hackensack High School”; alla “Montclair State Teachers College” e infine si laureò alla “Rutgers University”. Ottenne la specializzazione alla “New York University” e alla “Columbia University”. Per ventinove anni insegnò in vari istituti. Nel 1949 divenne Preside della “Broadway Principal School” di Hackensack nel New Jersey. Due anni dopo, nel 1951, tentarono di trasferirla in un’altra scuola. La ferma reazione di tutti i genitori in sua difesa fece rientrare la decisione (pare presa per motivi politici). Lena rimase preside della “Broadway Principal School” fino alla sua prematura morte.

Al suo posto subetrò un altro italo-americano Paul Grassano. Lena Porreca fu membro autorevole di “Bergen Country Social Agencies”, “Hackensack Womens Club”, “State and County Elementary Principals Association”. Presidente del “Hackensack Educational Association”. Fu Delegata al “Assembly New Jersey Education Association”. Presidente del “Bergen County Education Association” e Direttrice della locale “Y. W. C. A.”. Fu anche Presidente dell’Associazione dei Presidi delle scuole secondarie del New Jersey e del circolo scolastico della contea di Bergen. Pubblicò tra l’altro: “Chapter—National Elementary Principals Ass’n” nel 1949 e “The Public and the Elementary School”.

Nel 1949 promosse una munifica raccolta di fondi e oggetti denominata “overseas boxes for European children” (iniziativa in favore dei bambini europei usciti appena dalla tragedia della guerra). Lena Porreca ebbe un ruolo fondamentale per la intera comunità italo-americana (in particolare quella abruzzese) del New Jersey. Durante la Prima Guerra Mondiale, benché giovanissima, fu “ausiliaria” nella Croce Rossa. Lena non si sposò mai e continuò a risiedere con i suoi genitori al n. 70 di Johnson Avenue di Hackensack. Lena Porreca morì, nel settembre del 1961.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”

Nella foto la “Broadway School” di Hackensack.