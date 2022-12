Pedale Rosa ha scelto Guardiagrele per allenamenti sezione élite 2023

GUARDIAGRELE – Pedale Rosa sceglierà il Bike Park di Bocca di Valle per gli allenamenti della sezione élite 2023. Comprensorio caratterizzato da bellezza e unicità all’interno di un geoparco UNESCO. Il gruppo sportivo guidato dal Direttore Sportivo Alessandro Verna si ritroverà a gennaio a Guardiagrele presso il Bike Park di Bocca di Valle per effettuare delle sessioni di allenamento specifiche.

La scelta, spiega il DS Alessandro Verna, è stata orientata dall’ offerta che il Bike Park propone, una numerosa rete di sentieri con piste dal più basso al più alto livello tecnico, con nelle immediate vicinanze, anche la presenza di pump trak dove effettuare allenamenti di tecnica propedeutici alla guida.

La sezione élite inizierà il proprio percorso sportivo a Monteriggioni, e ci saranno in obiettivo oltre che Garda Marathon, Hero, e campionati italiani, anche due tour: Rally di Sardegna e Appenninica.

Atleta di punta della neonata sezione sarà Camilla Marinelli, giovane professionista che rappresenterà Pedale Rosa nelle maggiori competizioni in programma.

Durante questi giorni di allenamento, Pedale Rosa realizzerà anche alcuni video YouTube orientati alle tecniche di guida della MTB e su come potersi allenare in un Bike Park. Un progetto video che evidenzia il duplice animo di questo movimento sportivo orientato non solo all’agonismo ma anche ad attività socio-sportive a vantaggio dello sviluppo del ciclismo femminile.