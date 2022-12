Progetto “SOS Stanlio e Ollio!” fa tappa alla Case del Cinema di Roma

L’AQUILA – Il 2022 è stato un anno ricco di importanti appuntamenti in tutta Italia per il progetto “SOS Stanlio e Ollio. Salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy!” di cui l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” è portavoce. Tra marzo e aprile Bologna ha ospitato la mostra “Stanlio e Ollio fanno 100. 1921-2021”, a ottobre durante le Giornate del Cinema Muto di Pordenone è stata presentata l’anteprima assoluta di Ladroni e dicembre vede altre due date: il 2 a Savona e il 5 a Roma.

Venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 21.00 al Teatro Sacco di Savona, nell’ambito della 23° edizione del Festival Internazionale del doppiaggio “Voci nell’ombra”, avrà luogo il talk show dal titolo “Dal passato al futuro con la cultura. La cultura del territorio, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio audiovisivo” durante il quale verrà proiettata la comica Tit for Tat (1935), recuperata appunto dal progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio”. I due protagonisti sono rivenditori di forniture elettriche e vengono coinvolti in un premeditato crescendo di faide, dispetti e zuffe col contiguo droghiere. Unico sequel della loro filmografia, li vede riuniti a Mae Busch e al geloso antagonista Charlie Hall, indignatosi quando il duo aveva accidentalmente fatto ubriacare sua moglie in Them Thar Hills (1934). Considerato dallo storico del cinema William K. Everson un autentico “saggio sul tema della distruzione reciproca” e prodotto all’apice della popolarità della coppia, avrebbe costituito il migliore tra i loro ultimi cortometraggi in due rulli. Presentato nella versione cinematografica italiana con lo storico doppiaggio di Alberto Sordi e Mauro Zambuto (1950), tratta dal film di montaggio Stanlio e Ollio.

Lunedì 5 dicembre il progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio”, sbarcherà anche a Roma con “LADRONI…alla riscossa! Stanlio e Ollio all’alba del sonoro (1930-2022)”. Dalle 16 alle 20, alla Casa del Cinema un intero pomeriggio dedicato al ricordo del più famoso duo comico. Verrà presentato in anteprima nella Capitale “Ladroni” e poi il volume “S.O.S. Stanlio e Ollio. Salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy!” (già illustrato anche ad ottobre a Pordenone) di Enzo Pio Pignatiello, Simone Santilli e Paolo Venier (Edizioni l’Istituto Cinematografico dell’Aquila La Lanterna Magica ETS, 2022). Verrà inoltre proiettato un film di montaggio italiano in versione integrale: “Stanlio e Ollio alla riscossa”. La pellicola, distribuita dalla Incine nel 1961, è un’antologia che riunisce quattro famosi corti del duo: “Night Owls” e “Brats” recano il doppiaggio di Carlo Croccolo (Hardy) e Fiorenzo Fiorentini (Laurel), mentre “Towed in a Hole” e “Thicker Than Water” sono doppiati da Alberto Sordi (Hardy) e Mauro Zambuto (Laurel).

E’ online il video promo dell’evento alla Casa del Cinema: https://www.youtube.com/watch?v=mqnIvaaOLqM