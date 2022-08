Pecorino & Pecorini a Farindola: il programma 2022

FARINDOLA – “Altro che la solita sagra”. è ormai questo il motto di Pecorino & Pecorini, affascinante rassegna enogastronomica che quest’anno è arrivata alla tredicesima edizione, immergendo Farindola in tre serate di piacevole divertimento. Da venerdì 5 a domenica 7 agosto, il borgo ai piedi del Gran Sasso orientale darà vita a un viaggio nel gusto e nella tradizione: sapori antichi che si incontrano e si sposano tra i vicoli del centro storico, all’insegna del connubio tra il formaggio Pecorino, tesoro farindolese unico al mondo, e la selezione del miglior vino Pecorino prodotto da illustri cantine della regione.

Organizzato dall’Associazione Culturale La Zanzara e divenuto ormai un must tra gli eventi enogastronomici estivi, Pecorino & Pecorini si contraddistingue per l’alta qualità delle degustazioni proposte e per gli spettacoli che animano le piazzette del borgo di Farindola, prediligendo la buona musica a quella più chiassosa e offrendo un percorso degustativo e culturale attraverso il centro storico di Farindola.

«Pecorino & Pecorini – ha rimarcato Luca Labricciosa, Vicesindaco di Farindola e Presidente dell’Associazione Culturale La Zanzara – è l’esempio di ciò che dovrebbe essere l’esperienza globale da far vivere a chi visita i borghi d’Abruzzo: un tour del centro storico di Farindola accompagnato dalle degustazioni dei prodotti più tipici del territorio, mentre nei ristoranti e nelle strutture alberghiere ci sarà un’accoglienza vera e propria, mirata a far innamorare i turisti dei luoghi e delle persone. Un turismo d’alta qualità, ben lontano dai modelli attuali che lasciano il turista privo di un itinerario, libero anche di creare danni all’ambiente e al paesaggio».

Tre piazze ospiteranno i caseifici del Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola e le Cantine abruzzesi, con maestri sommelier professionisti pronti a consigliare l’abbinamento ideale tra vino e formaggio.

Il tutto accompagnato dalle 9 esibizioni musicali live, ogni sera nelle location dedicate a partire dalle 21:00. Sabato 6 agosto alle ore 22:00, la presentazione del libro “Rime Toscibili” di Gino Bucci “L’Abruzzese fuori sede” animerà il palco in piazza della Memoria per poi lasciar posto alla musica.

I palati più fini saranno coccolati da numerose altre tipicità d’eccellenza abruzzese: miele, biscotti, cioccolato e birre artigianali, olio autoctono e pane casereccio. E per i più golosi, i ristoranti convenzionati con l’evento offriranno menù a tema.

Tra storia e leggenda, infine, l’apertura di Pecorino & Pecorini sarà affidata nuovamente al Viaggio del Formaggio: venerdì alle 22:30, dalla casera consortile, verrà rievocato il percorso del Pecorino dai pascoli sui monti fino alla tavola, con una folkloristica sfilata che attraverserà tutto il paese e terminerà in Piazza della Memoria, culminando in un cerimoniale celebrato dal maestro cioccolatiere Ezio Centini.

Le cantine

Cantina Galasso (Loreto Aprutino-PE), Cantina Collefrisio (Frisa-CH), Chiusa Grande (Nocciano-PE), Azienda agricola Costantini (Città Sant’Angelo-PE), Azienda agricola Centorame (Casoli di Atri-TE), Tenuta I Fauri (Chieti), Azienda agricola Contesa (Collecorvino-PE), Azienda vinicola Torre Zambra (Villamagna-CH), Azienda Agricola Torri Cantine (Torano Nuovo-TE), Tenimenti Gianluca Orsini (Chieti), Società agricola Rosarubra (Pietranico-PE), Azienda agricola Terre D’Erce (Vasto-CH), Azienda vinicola Cascina del Colle (Villamagna-CH), Casa vinicola Monteselva (Montesilvano-PE), San Lorenzo vini (Penne-PE), Cantina Zaccagnini (Bolognano-PE), Cantina Marchesi de’ Cordano (Loreto Aprutino-PE)

Il Pecorino di Farindola

Azienda agricola D’Agostino Daniele, Azienda agricola Astolfi Raffaele, Azienda agricola Martinelli Pietro, Azienda agricola Macrini Gino.

Le tipicità

Olio Azienda agricola Cantagallo Marcello, Salumi Azienda agricola Di Mascio, Panificio Villa Cupoli, Panficio Vecchio Forno, Birrificio Lacu, Centini Chocolate, Miele apicoltura Luciano Di Martino

Le band

Piazza della Memoria:

Venerdì 05 agosto ore 23:00 Zucchero 3.0 – Zucchero tribute band

Sabato 06 agosto ore 23:00 Braking Waves – Tribute band pop-rock

Domenica 07 agosto ore 23:00 Vaskomania – Vasco Rossi tribute band

Tutte le sere live music in piazza Mazzocca e Piazzale Trieste dalle ore 21:00

APPecorino & Pecorini

Pecorino & Pecorini è anche un’applicazione per dispositivi iOS e Android: basta scaricarla gratuitamente da AppStore di Apple e PlayStore di Google per vivere l’applicazione in modalità multimediale. Arrivati a Farindola attivate il Bluetooth e, grazie alla tecnologia iBeacon, il vostro smartphone e il vostro tablet rileveranno automaticamente tutte le piazze che ospitano Pecorino & Pecorini, informandovi al vostro passaggio sulle aziende e i prodotti in degustazione e sugli eventi in programma. Oltre a tutte le informazioni, attivando il GPS troverete anche la mappa interattiva dei ristoranti partners.