Peace Studies, pubblicato il bando del 42° ciclo: l’Abruzzo protagonista con la “d’Annunzio”

CHIETI – Il nuovo bando del 42° ciclo del Dottorato di Ricerca Nazionale in “Peace Studies” è stato pubblicato, e l’Abruzzo torna ad avere un ruolo di primo piano grazie alla partecipazione attiva dell’Università “Gabriele d’Annunzio”. Il programma, promosso dalla Rete delle Università Italiane per la Pace e coordinato da La Sapienza di Roma, rappresenta oggi uno dei percorsi accademici più avanzati in Italia per lo studio della pace, della mediazione e della trasformazione nonviolenta dei conflitti.

La “d’Annunzio”, che da anni investe nella formazione legata ai diritti umani e alla cultura del dialogo, conferma così il proprio impegno in un progetto nazionale che coinvolge un ampio network di atenei e istituzioni internazionali. Il dottorato, triennale, offre dieci curricula che spaziano dalla sostenibilità alla giustizia riparativa, dalle relazioni internazionali alle arti, fino all’economia della pace, con l’obiettivo di formare ricercatori capaci di affrontare le sfide globali contemporanee.

Sono previste 34 borse di studio, finanziate da università ed enti partner come l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Caritas e la Fondazione Bruno Kessler. Le candidature devono essere presentate entro le ore 14:00 del 3 luglio 2026, esclusivamente tramite il portale della Sapienza.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la professoressa Paola Pizzo, coordinatrice del Dottorato per la “d’Annunzio”, che richiama la mozione approvata dal Senato accademico su proposta del Rettore Liborio Stuppia. L’Ateneo, ricorda Pizzo, si riconosce pienamente nei principi dell’articolo 11 della Costituzione e considera la promozione della pace e dei diritti umani parte integrante della propria missione formativa. La partecipazione al Dottorato nazionale in Peace Studies rappresenta, per l’Abruzzo, un impegno concreto nella costruzione di una cultura del dialogo e della responsabilità civile.