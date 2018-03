Pasquetta 2018 in Abruzzo: i principali eventi

Natura, arte, gusto, musica a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti previsti per Pasquetta in tutta la regione

Lunedì dell’Angelo o di Pasqua o dell’ottava Pasqua o in Albis. Per tutti semplicemente Pasquetta. É il giorno in cui, secondo la religione cristiana, si celebra quindi l’incontro tra l’Angelo e le donne. Il Vangelo spiega che Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Giuseppe e Salomé si recarono dove era stato sepolto Gesù Cristo per imbalsamare il corpo con degli olii aromatici. Giunte sul posto, però, si accorsero che il masso che chiudeva l’accesso alla tomba era stato spostato.

Un Angelo apparve loro e disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto” (Mc 16,1-7). E aggiunse: “Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”. Ma è anche il giorno che di solito si trascorre all’aperto in compagnia di parenti o amici in nome di una tradizione che si ricollega ai i discepoli diretti ad Emmaus. Infatti, lo stesso giorno della Resurrezione, Gesù appare a due discepoli in cammino verso Emmaus a pochi chilometri da Gerusalemme. Per ricordare quel viaggio il giorno di Pasquetta vige l’usanza di fare un pic-nic o una gita fuori porta.

L’Abruzzo vi aspetta con tanti appuntamenti, all’aperto e “non”. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Tra le escursioni organizzate ci sono quella, adatta a tutti, all’Eremo di San Bartolomeo, incastonato nella roccia e quella nel Voltigno, attorniati da magici boschi di faggio e profumi primaverili.

Per chi non rinuncia al piacere della tavola, invece, sono tante le proposte gastronomiche: in fattoria all’Arcobaleno di Pianella, in agriturismo al Casino di Remartello di Loreto Aprutino, in riva al mare al Nettuno Beach Club, VenereVsSirena, Lido 186. Appuntamento per famiglie con bambini al Parco Giardino dei Ligustri di Loreto Aprutino con la Caccia al Tesoro botanico.

Due le mostre visitabili: La mia Chieti al MuseoLaboratorio di Città Sant’Angelo e Impressioni e verità nella pittura al Museo Paparella di Pescara. In serata si balla al Momà.

Provincia di Chieti

Nel teatino sono tante le occasioni per rilassarsi a stretto contatto con la natura. A cavallo fino a punta Aderci oppure con le ciaspole, accompagnate da un pranzo a base di polenta o arrosticini o da un aperitivo al tramonto in baita. In mountain bike fino al castello di Roccascalegna oppure a piedi sul tracciato della Ferrovia Adriatica con i magici trabocchi sullo sfondo. O ancora fino al trabocco a San Vito, con aperitivo pranzato e visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere. Picnic tra le cascate dell’Avello, a Punta Aderci e a Borgo San Venanzio

Gli appassionati di storia, castelli e piccoli borghi potranno visitare Roccascalegna o Campo di Giove mentre chi è rimasto affascinato dalla trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli potrà partecipare a Bucchianico a un reading su Tolkien: letture conferenze, spettacoli e musica.

Per chi opta, invece, per una giornata tranquilla all’insegna del pranzo tradizionale non mancano le proposte: da quella del Pepe Bianco a San Salvo a quella al Civico 20 di Roccascalegna passando per quella dell’Arhea a Vasto, per citarne solo alcune. In serata concerto dei Tequila Montepulciano al Pagliarelli di Vasto.

Provincia dell’Aquila

Tante le escursioni in programma anche nell’aquilano: alla Grotta di San Benedetto, tra i laghetti di Campo Imperatore, sul Lago di Barrea. E ancora fra le faggete del parco d’Abruzzo, nel verde incantato del Voltigno, da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi o in ebike. In bici anche in Valle Roveto. Al Castello De Sanctis di Roccacasale si festeggiare la Pasquetta 2018 con musica live, escursioni, intrattenimento per adulti, baby club food & drink.

Si potrà viaggiare sul treno storico da Sulmona a Roccaraso, con soste lungo le stazioni della Transiberiana d’Italia del territorio del Parco Nazionale della Majella.

Provincia di Teramo

Decisamente più statica ma altrettanto gioiosa la Pasquetta teramana. Tra le escursioni si segnala la visita guidata alla Fortezza di Civitella del Tronto, accompagnati da lupi, falchi, aquile e gufi. Diversi invece i pranzi spettacolo proposti dai locali della zona: al Novavita Beach di Giulianova, a Casa de Campo di Mosciano Sant’Angelo, al Ristorante Baffo Rosso di Corropoli con il Roppopo Show. Tanti anche i pranzi più tradizionali.

Concerto gratis a Notaresco dei Modà. Una Pasquetta a tempo di rock al ristorante Burrasca di Villa Rosa in compagnia del Distretto 13. Comicità in compagnia di Vincenzo Olivieri al Centro Universo di Silvi Marina.