Party Smoothie, iniziativa Avis Pescara e video “L’eroe che è in me”

PESCARA – Al via la nuova iniziativa dell’Avis Comunale Pescara per favorire la donazione: sarà già proposta sabato 15 giugno dalle 7:30 alle 12:00 nella sede di corso Vittorio Emanuele II 10. Un fresco Smoothie offerto a tutti i donatori di sangue che si sottoporranno al prelievo nei sabati del mese di giugno. Questa la nuova iniziativa, promossa dall’Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, serve a favorire e incentivare la donazione del sangue, soprattutto in un periodo come quello estivo nel quale scende la quantità di sangue a disposizione. Lo smoothie è una bevanda di frutta e verdura frullata a cui si aggiungono acqua e yogurt magro o latte di soia.

Verdura e frutta sono fonti preziose di vitamine, fitocomposti e fibre. Le vitamine aiutano a mantenere la salute del cuore e della circolazione sanguigna, quella di pelle, vista e sistema nervoso, proteggono le difese immunitarie, favorendo il ricambio cellulare, senza dimenticare i benefici per bellezza e buonumore. I fitocomposti sono molecole del regno vegetale che hanno un riconosciuto effetto benefico sulla salute: sono i polifenoli, i flavonoidi, gli stilbeni e i terpeni, nutrienti dalle proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie. Le fibre, oltre a rallentare l’assorbimento dei carboidrati, grassi e glucosio, riducono i livelli di colesterolo e aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari e metaboliche come il diabete.

«Il sangue è uno degli elementi non sostituibile artificialmente», evidenzia Lattuchella, «per questa ragione c’è sempre più necessità di coinvolgere sia i donatori già iscritti alla nostra associazione che coloro che potrebbero diventarlo, soprattutto d’estate quando cala fisiologicamente il numero delle donazioni ma la necessità di sangue resta la medesima. Per questo motivo cerchiamo sempre iniziative che possano coinvolgere e invitiamo tutti a visitarci nelle giornate di sabato del mese di giugno».

Altra splendida iniziativa dell’AVIS Pescara è quella della realizzazione di video “L’eroe che è in me”. Grazie alla regia di Peter Ranalli e Ultracorpi studio, si è voluto mettere in evidenza, attraverso gli occhi dei bambini e dei figli dei donatori, quanto chi dona sangue sia visto come un eroe. Il video lo si può trovare sulla pagina Facebook dell’Avis Comunale di Pescara. Il Presidente Vincenzo Lattuchella e la Vice Presidente, Giulia Innamorati hanno fortemento voluto questo cortometraggio proprio per sottolineare il concetto che il donatore è sempre un eroe. L’AVIS ringrazia tutti i soci e i bambini che si sono messi a disposizione per la realizzazione del video.