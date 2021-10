Partite a Fossacesia le operazioni di rilevamento del Censimento 2021

Dopo la pausa nel 2020 imposta dalla pandemia riprende la rilevazione degli abitanti e delle abitazioni, quest’anno anche a Fossacesia

FOSSACESIA – Lo scorso 1 ottobre ha preso il via in tutta Italia la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie.

Tra i Comuni individuati dall’ISTAT per il 2021 c’é anche quello di Fossacesia. Le famiglie campione potranno essere contattate da rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento, incaricati dal Comune per effettuare l’intervista nel caso non sia stato compilato autonomamente il questionario. Il Censimento andrà avanti fino al prossimo 23 dicembre.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Per informazioni contattare l’Ufficio Comunale di Censimento presso l’Ufficio Anagrafe ai numeri 0872 622222 / 622225.