“La casa del custode”, consegnato un immobile alle Asl

L’amministrazione ha consegnato alla Asl le chiavi dell’immobile che ospiterà da marzo la postazione del servizio 118 “Pescara Sud”

PESCARA – Un avamposto di fondamentale importanza per il potenziamento delle rete di emergenza-urgenza sul territorio e quindi a beneficio dei cittadini. Si tratta dell’immobile sito in via San Marco nei pressi degli impianti sportivi, definito “La casa del custode”, che questa mattina il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale al Patrimonio, Patrizia Martelli, hanno consegnato al Direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi. Nell’edificio, una volta ristrutturato dall’azienda sanitaria che ne ha oggi ricevuto le chiavi, troverà spazio la postazione del 118 denominata appunto “Pescara Sud”.

L’importanza della struttura operativa consiste nel fatto che la stessa andrà a coprire una carenza fin qui registrata, ossia la mancanza di un base per un Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA), che a breve sarà invece attiva h 24 come previsto, del resto, dalla Regione Abruzzo.

Il sindaco Carlo Masci ha affermato che questo accordo “rappresenta un altro esempio del proficuo rapporto che il Comune ha in essere con la Asl. E’ un’operazione importantissima per la nostra città – ha sottolineato il sindaco – perché realizzare qui una sede del 118 diventa un elemento in più di sviluppo e di crescita per Pescara e per il quartiere di San Donato, che è una città nella città e che vive già un momento di significativa trasformazione. Si conferma come stia dando ottimi risultati l’interlocuzione del Comune con la Asl, come credo che la gestione della pandemia abbia dimostrato. Risolviamo oltretutto una situazione di degrado perché questo edificio era abbandonato. Inoltre la mia devozione al personale e ai volontari del 118 è notoria e oggi sono quindi molto lieto per questo obiettivo. Altre cose insieme alla Asl faremo a breve”.

La convenzione tra Asl e Comune di Pescara ha una durata ventennale e prevede che l’azienda sanitaria realizzi un intervento edilizio sulla “casa del custode”, investendo per la riqualificazione 85.000 euro a fronte di un canone di locazione dimezzato a 3.800 euro annui.

L’edificio era in stato di abbandono da 17 anni e ha una dimensione di circa 130 metri quadrati divisi su due livelli. “Questa sede del 118 – ha affermato il direttore generale Vincenzo Ciamponi – ha il grande valore aggiunto dell’operatività, in quanto è ubicato in una posizione strategica sul territorio ed è destinato ad accogliere, dopo l’espletamento dei necessari lavori edili, una Postazione 118 con Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA), quindi medicalizzato, implementando un servizio sanitario indispensabile. La postazione sarà attiva 24h su 24, con 1 medico, 1 infermiere, 1 autista e 1 ambulanza. Voglio quindi ricambiare i ringraziamenti del sindaco Masci che estendo anche all’assessore Martelli”.

Questa mattina per la Asl erano presenti alla breve cerimonia di consegna delle chiavi, anche il Direttore Amministrativo Vero Michitelli, il Direttore dell’Unità Operativa Complessa 118 Vincenzino Lupi, il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Manutentivi della ASL di Pescara, ing. Antonio Busich.

L’assessore Patrizia Martelli ha infine sottolineato come “si tratti di una grande conquista per la zona sud di Pescara, che viene ora coperta da questa servizio così importante. Sono molto soddisfatta, ringrazio anche la dirigente del settore Patrimonio Federica Mansueti per il lavoro svolto. Sono certa che la collaborazione con la Asl continuerà”.

L’ingegnere Busich ha reso noto che, se non vi saranno complicazioni, la postazione entrerà in funzione dal mese di marzo.