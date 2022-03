A L’Aquila si giocherà “La partita del cuore” per l’Ucraina: ecco quando

L’incontro tra la Nazionale Artisti Italiani e le Vecchie glorie del calcio italiano si terrà allo Stadio “Gran Sasso d’Italia” il 26 marzo

L’AQUILA – Le Associazioni Mamme per L’Aquila, L’Aquila 1927 e Academy L’Aquila calcio, in collaborazione con Scuderie Aquilane e con il patrocinio del Comune dell’Aquila, della Regione Abruzzo e della Fondazione Carispaq, lanciano l’iniziativa in favore del popolo ucraino, colpito dalla guerra.

L’incontro si terrà presso lo stadio “Gran Sasso d’Italia” sabato 26 marzo 2022, ore 17:30.

La partita sarà disputata dalla Nazionale Artisti Italiani conto le Vecchie glorie del calcio italiano.

I nomi degli artisti e delle vecchie glorie del calcio italiano verranno svelati nei prossimi giorni sulle pagine social delle associazioni organizzatrici.

L’evento verrà inaugurato da una coreografia a simbolo di pace e fratellanza ad opera di Factory Sound e Falconieri dell’Aquila

Ingresso unico 5,00€.

L’accesso allo Stadio è consentito solo con il Super Green pass, indipendentemente dal colore della zona.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso i seguenti punti vendita:

Pit Stop Hair Parrucchieri – via Leonardo da Vinci,31

il Guerriero tabaccheria caffetteria – corso Vittorio Emanuele,1

Feel It – via Roma, 125

Bar Gelateria DUOMO – piazza Duomo

Casa Sciue’ – Via Nizza 6,10

Guarino Sport & Style – via Marrelli

Peterland – piazza Duomo, 24

la Bottega da Marcello – piazza Duomo

Fashion Kids – galleria Panorama

Manzi Abbigliamento – via Giuseppe Verdi, 2

Attoprimo – via Giuseppe Verdi, 23

CM Graf Centro Stampa Digitale – strada Statale 17

Bar Racing – via della Crocetta

Fabio Rosito Parrucchieri – Via Cardinale Mazzarino 49

L.d.f. 4 di Emanuele Di Francia – Via Marrelli, 5/7

Concessionaria Autoquattro – km 42,990 strada statale 17

Arcamedica – via dei Piccolomini, 30

Rust Store Calvin Klein jeans – Corso Vittorio Emanuele C

Tabaccheria Ludo & Nicco – via XX Settembre

A.S.D Il Moro Volley – Palazzetto sport Papa Giovanni XXIII, Via della Romana – Paganica

Oltre l’acquisto del biglietto si possono effettuare donazioni con bonifico bancario

intestato a:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAMME PER L’AQUILA – Via Francesco Savini, 27 – 67100 L’Aquila

Banca Credem

IT 11 X030 3203 6000 1000 0738 312

Bic code BACRIT21227

L’incasso della partita sarà interamente devoluto in beneficenza per dare un piccolo supporto al popolo ucraino.

Crediamo in un mondo di pace tra i popoli.

Siamo contro ogni tipo di guerra e vogliamo sostenere attivamente l’Ucraina.