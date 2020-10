Diretta Parma – Pescara: ecco dove vedere la partita

Mercoledì 28 ottobre alle 18 si gioca Parma – Pescara, gara valida per il terzo turno di Coppa Italia. Informazioni dove seguire la partita

PESCARA – Allo Stadio Tardini mercoledì 28 ottobre, alle ore 18, si gioca Parma – Pescara, match valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021. I ducali, in campionato, vengono dal pareggio conquistato in rimonta contro lo Spezia ed in classifica occupano la quindicesima posizione, insieme al Genoa, con 4 punti. La squadra abruzzese é reduce da quattro sconfitte consecutive, ultima delle quali in casa contro il Frosinone, ed é il fanalino di coda del torneo cadetto a quota 1.

L’incontro Parma – Pescara, valido per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, non sarà trasmesso in diretta televisiva.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Liverani potrebbe effettuare un turn over e schierare la propria squadra con il modulo 4-3-1-2 con Colombi tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Iacoponi-Gagliolo e da Laurini e Pezzella sulle corsie. In mezzo al campo Hernani, Cyprien e Sohm. Sulla trequarti ucka , di supporto alla coppia di attacco formata da Karamoh e Gervinho.

Turn over anche per Massimo Oddo che potrebbe schierare un modulo 4-3-2-1 con Alastra tra i pali e retroguardia composta da cognamiglio Bocchetti al centro e da Masciangelo e Jaroszynski ai lati. In mezzo al campo Omeong,a Valdifori e Diambo. Sulla trequarti Riccardi e Maistro, di supporto all’unica punta Bocic.

Le probabili formazioni di Parma – Pescara

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Sohm; Kucka; Karamoh, Gervinho. Allenatore: Liverani

PESCARA (4-3-2-1): Alastra; Masciangelo, Bocchetti, Scognamiglio, Jaroszynski; Omeonga, Valdifiori, Diambo; Riccardi; Maistro, Bocic. Allenatore: Oddo