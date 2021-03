“Parla con lei”, Monica Setta torna Radio e annuncia il nuovo libro

La giornalista abruzzese dal 3 aprile sarà su Rai Isoradio con il nuovo programma mentre l’8 aprile uscirà il suo nuovo libro “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie”

Monica Setta torna al suo antico amore per la radio. Da sabato 3 aprile, sarà su Rai Isoradio con il nuovo programma “Parla con lei – Quando le donne fanno la differenza”. La giornalista abruzzese (originaria di Bussi sul Tirino), attualmente al timone di “UnoMattina In Famiglia”, in onda ogni sabato e domenica su Rai 1, pubblica inoltre il suo 12° libro “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie” dai mutui ai mercati, dalle assicurazioni al fisco o alle pensioni, in uscita l’8 aprile per Rai Libri.

Il nuovo programma “Parla con lei” sarà in onda ogni sabato e domenica, dalle ore 16 alle 17, su Rai Isoradio e sarà disponibile anche su RaiPlay Radio. Un programma ricco di interviste tutte al femminile, in cui pubblico e privato si intrecciano nei racconti di grandi protagoniste dell’attualità che spiegheranno quando e perché le donne fanno la differenza nella politica, nell’economia e nella società. In televisione infine prosegue la stagione d’oro di “UnoMattina In Famiglia” con Tiberio Timperi che andrà in onda fino al 27 giugno.

Nel volume “Quadrare i conti”, invece, Monica Setta spiega come risparmiare nell’Italia del Covid-19 mettendo da parte anche qualcosa da investire. In libreria e sulle piattaforme digitali a partire da giovedì 8 aprile, il libro affronta anche come difendersi dalle truffe e come evitare lo shopping compulsivo o risparmiare sui saldi.

SCHEDA DEL LIBRO

Che cosa è lo spread? Che cosa significa Recovery Fund? E ancora, come posso fare a calcolare la mia pensione? Come si richiedono i bonus fiscali o quelli sulla casa? Dove posso investire senza rischiare? Titoli di Stato oppure obbligazioni? Per comprare casa mi conviene un mutuo a tasso fisso o variabile? E come riesco a confrontare tutti i prezzi delle polizze assicurative scegliendo la migliore? Sono domande che ci facciamo ogni giorno soprattutto in questo periodo di pandemia in cui il nostro rapporto con i soldi è cambiato. Spesso si cerca la “buona occasione” ma senza competenze, in economia, è difficile fare ottimi affari. Senza contare che, acquistando in rete (dove i prezzi sono in media più a buon mercato) esiste il rischio di vedersi clonata la carta di credito infilandosi in una delle tante, possibili truffe ai danni del consumatore.

Questo libro, nato dalla omonima e fortunata rubrica di economia del programma “UnoMattina in Famiglia”, cerca di dare risposte a molti dei quesiti che hanno a che fare con i soldi: mutui, bollette, risparmio, assicurazioni, casa, mercati ecc. Ogni tema viene raccontato attraverso una o più storie così da poter fare della narrazione economica, storicamente ostica, un argomento non solo “commestibile” ma persino accattivante. In questo piccolo “manuale di economia per le famiglie” troverete, ne sono certa, molte risposte. Ma forse anche la voglia di occuparvi di finanza. Perché scoprirete che occuparsi di soldi significa curare bene i propri affari, risparmiare, investire e concedersi perfino qualche lusso. Come? Non vi resta che leggere “Quadrare i conti”.

L’AUTRICE

Monica Setta, laureata in filosofia, è giornalista professionista dal 1989. E’ iscritta all’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo. Ha lavorato ai quotidiani Avvenire, Il Giorno, La Voce di Indro Montanelli, Corriere della Sera, e ai periodici Sette, Io Donna, Capital, Milano Finanza, Amica, Il Mondo, Gente, Gente viaggi, Gioia, Psychologies ed Elle, ma anche sul web all’Agi e a Tiscali.it. Attualmente scrive di finanza su Economy e Investire. Ha ideato e condotto programmi radiofonici (Radio 2, Radio 24, Radionorba) e Tv tra La7, Rai e Mediaset (“Donne allo specchio”, “Doppio misto”, “Bye bye baby”, “Contatto diretto”, 4 edizioni di “Domenica In”, “Il fatto del giorno”, “Solo per amore”, “Peccati – I sette vizi capitali”, “Seconda Serata Estate”). Nel 2015 ad Agon Channel ha condotto il quotidiano “Mattino chic” e un salotto settimanale (“Quello che le donne non dicono”). Ha lavorato a lungo come autore e conduttore nelle reti Rai per ragazzi. Il suo programma “Storie di ragazzi”, in onda su Rai Gulp, ha ricevuto il prestigioso Premio del Moige come “migliore trasmissione Rai” nella fascia 8-16 anni. Dal 2017, è nella squadra di Michele Guardì, dal 2019 è conduttrice, con Tiberio Timperi di “UnoMattina In Famiglia”, in onda tutti i weekend su Rai 1. Da aprile 2021 conduce tutti i sabati e le domeniche la trasmissione “Parla con lei” su Isoradio. Questo è il suo dodicesimo libro.