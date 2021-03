“Giornata della Vita nascente”, proposta di legge per istituire la ricorrenza

REGIONE – È stato presentato nei giorni scorsi il Disegno di Legge di Fratelli d’Italia per istituire la “Giornata della Vita nascente”. Per celebrare la ricorrenza è stata indicata la data del 25 marzo, come accade già in undici Paesi nel mondo. L’iniziativa parlamentare è stata promossa dalla senatrice Isabella Rauti, Responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità Famiglia e valori non negoziabili di FdI, la quale ha auspicato “che la proposta della “Giornata della Vita nascente diventi presto Legge e che la politica capisca l’importanza della crisi demografica in quanto senza capitale umano crolla tutto e senza figli non c’è futuro”.

“Apprendiamo con soddisfazione – affermano in una nota congiunta Margherita D’Urbano e Monica Brandiferri, rispettivamente Responsabile regionale e Responsabile della provincia di Teramo del Dipartimento Pari Opportunità Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia – del Disegno di Legge presentato da Isabella Rauti, che ringraziamo per la sua costante presenza sul territorio”.

“Attraverso la proposta di istituire la “Giornata della Vita nascente”- sostiene Monica Brandiferri- si conferma l’impegno per il riconoscimento del valore sociale della maternità e della famiglia e la volontà di sostenere con l’adozione di misure concrete le libere scelte di paternità e di maternità. Purtroppo nel 2020 in Italia sono nati solo 404mila bambini, registrando un decremento del 3,8 per cento di nascite rispetto al 2019. Ritengo fondamentale superare l’emergenza demografica e ciò può avvenire anche attraverso l’istituzione di una giornata che sia da stimolo per adottare politiche familiari concrete ed efficaci”.

“La famiglia e la natalità – afferma Margherita D’Urbano – non possono che essere la base di una società che vuole darsi un domani. L’Italia come tutta l’Europa vive una drammatica crisi demografica e se questa tendenza non sarà invertita siamo destinati ad estinguerci. Sostenere la famiglia e la natalità vuol dire anche difendere la famiglia naturale, tutelare la vita sin dal concepimento, contrastare l’inaccettabile pratica dell’utero in affitto e contrastare l’ideologia gender”.

Sabato 27 Marzo si è tenuto in modalità completamente online, per gli effetti della pandemia, il primo Festival della Vita Nascente, promosso da una trentina di associazioni italiane che hanno scelto lo slogan «Dare la vita dà vita».