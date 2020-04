I laghetti magici del Parco del Lavino [VIDEO]

Sorgenti sulfuree rendono turchese l’acqua dei laghetti; il parco è ricco di macchie spontanee e di molteplici specie faunistiche

Il Parco territoriale attrezzato Sorgenti solfuree del Lavino è un’area naturale protetta dell’Abruzzo istituita nel 1987 ed è situato vicino a Scafa, in provincia di Pescara. Il parco prende il nome dal fiume Lavino, le cui acque sulfuree sono di un meraviglioso colore tra l’azzurro ed il turchese. Il fiume Lavino nasce dal Vallone di Santo Spirito, settore settentrionale del massiccio montuoso della Maiella e, dopo aver passato Scafa, si getta nelle acque del fiume Pescara.



Boschi di pioppi, salici e sambuco coprono i quasi 40 ettari del parco, con estese zone di ginestre, biancospini e piante palustri come la canna o il giunco in prossimità del corso d’acqua. Anche le specie animali contribuiscono a rendere suggestiva l’area protetta, istituita nel 1987: martin pescatore, ballerine gialle, gallinelle d’acqua, cardellini e usignoli di fiume sono in buona compagnia di ricci, volpi e faine anch’esse presenti nella zona.

All’ingresso del parco si trova un’area attrezzata con strutture e giochi per bambini e con tavoli e panche in legno per un pic nic all’aperto. Nelle vicinanzesi trovano il primo laghetto e l’inizio del percorso che conduce alle sorgenti o al mulino. La passeggiata, interamente nel bosco, é alla portata di tutti e impegna circa 30-40 minuti.

Il Parco non è recintato, pertanto l’ingresso è libero e non vincolato da orari

Come arrivare al parco del fiume Lavino

Da Pescara: Prendere la SS 16 in direzione Chieti, continuare sull’autostrada A 25, uscire a Scafa/Alanno, continuare sulla SS 5 Tiburtina seguendo, prima, l’indicazione Scafa, e ,poi, l’indicazione della frazione di Decontra.

Dalle altre direzioni: dall’autostrada Adriatica A14, con direzione Bologna se si viene dal Sud o Bari se si arriva dal Nord, in prossimità di Pescara imboccare l’autostrada A 25, Pescara – Roma, con direzione Roma. Uscire a Alanno/Scafa, poi prendere la SS 5 Tiburtina con direzione Scafa. Nei pressi di Scafa seguire l’indicazione della località di Decontra.