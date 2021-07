Panthers Roseto, stage di reclutamento per giovani atlete (2005-2009)

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La stagione 20/21 si è conclusa da pochi giorni, ma in casa Panthers è già tempo di guardare al futuro: dall’8 al 10 luglio è in programma uno stage di reclutamento con diverse giovanissime atete (nate dal 2005 al 2009) provenienti da tutta Italia, selezionate dal nostro ds Laura Ortu.

L’obiettivo è di dare ulteriore impulso al settore giovanile, proseguendo il lavoro degli ultimi anni: oltre al gruppo consolidato di panterine abruzzesi, lo stage della scorsa estate ha portato in maglia biancazzurra Alessia Montelpare, in aggiunta a Heloise Azzola, Chiara Schena, Sarah Edjekpan e Flaminia Demojana provenienti dalla Pink is Better School, e tutte protagoniste di una grande crescita nonostante la stagione molto difficile per via del lungo stop ai campionati giovanili.