Panthers Roseto – Frascati: la presentazione della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Altro giro, altro turno casalingo per le ARAN Cucine Panthers Roseto, che a cinque giorni di distanza dalla vittoria su Terni tornano al PalaMaggetti (palla a due alle 20:45) per ospitare il Club Basket Frascati. Una partita da affrontare con attenzione, nonostante il rendimento finora opposto delle due squadre: 2-0 il bilancio per le Pantere di coach Orlando, 0-2 quello delle laziali che dopo la sconfitta di misura a Terni sono state travolte dal Bull Basket Latina. La giovane formazione neopromossa ha però dimostrato anche nella Pink is Better League, disputata a Roseto qualche settimana fa, di avere un organico talentuoso e in grado di impensierire formazioni più quotate.

Roseto dal canto suo deve ancora fare i conti con la sfortuna che sta attanagliando questo avvio di stagione: ancora out Camilla Mingardo, non sarà della partita neanche Simona Di Giandomenico dopo l’infortunio rimediato contro Terni. Assenze che si aggiungono a quella definitiva di Camila Berardi, con cui è stato rescisso il contratto a pochi giorni dal via, ma con le ARAN Cucine Panthers chiamate ad andare oltre i problemi e conquistare altri due punti che possano avvicinarle ulteriormente ai primi quattro posti, che qualificheranno alla Poule Promozione.

PROGRAMMA 3°GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 5 ore 20:45 Roseto-Frascati

Sabato 6 ore 17:00 Pink Terni-Campobasso

Sabato 6 ore 18:30 Ants Viterbo-Aprilia

Domenica 7 ore 18:00 Elite Roma-Bull Latina

GIRONE B

Sabato 6 ore 19:45 Magic Chieti-Smit Roma

Sabato 6 ore 20:00 Basket Roma-Stella Azzurra

Sabato 6 ore 20:30 Willie Rieti-Orvieto

Domenica 7 ore 20:30 San Raffaele-Esquilino

CLASSIFICA GIRONE A

Panthers Roseto 4

Campobasso 4

Aprilia 4

Pink Terni 2

Bull Latina 2

Frascati 0

Elite Roma 0

Ants Viterbo 0

CLASSIFICA GIRONE B

Stella Azzurra 4

Esquilino 4

San Raffaele 4

Basket Roma 2

Orvieto 2

Smit Roma 0

Magic Chieti 0

Willie Rieti 0