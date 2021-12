Panthers Roseto – Ants Viterbo 61-56: il racconto della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ha scherzato col fuoco, ma è stata brava a non bruciarsi Roseto nella sfida contro Viterbo che ha chiuso il 2021: la quarta partita in undici giorni si è fatta sentire, la caparbietà delle Ants qualche problema lo ha creato, ma alla fine quello che davvero conta sono i due punti conquistati dalle Panthers targate ARAN Cucine (61-56 il finale).

Serviva una reazione alla prima sconfitta stagionale, non alla prestazione che a Campobasso era comunque stata di alto livello, ma quella di Roseto ieri è stata la più classica delle false partenze. Pantere contratte, imprecise al tiro e con tanti errori collezionati su entrambe le metà campo: il primo tempo vede sempre avanti le ospiti di coach Scaramuccia, ordinate e caparbie, pur con Lucente e compagne sempre a distanza di sicurezza e sul -3 alla sirena di metà partita.

Il terzo quarto è l’unico momento in cui le ragazze dirette da coach Orlando si sciolgono, su entrambe le metà campo, come il roboante 26-9 di parziale è lì a testimoniare. L’inerzia della partita sembra capovolta definitivamente, ma Viterbo è ancor più brava a non uscire dalla gara: le Ants costruiscono tanti tiri aperti, e ispirate da una monumentale Scordino (top-scorer della serata a quota 27) si riportano punto su punto fino al -1. Le ARAN Cucine Panthers però scacciano i fantasmi, trainate dalle proprie giovani: Zanetti, Schena e Azzola segnano i canestri decisivi della partita, e il loro sangue freddo nei momenti clou è una delle migliori notizie che il tecnico tarantino porta con sé dalla serata di ieri.

Dopo questo ciclo ciclo intensissimo di partite, arriva un po’ di meritato riposo per le nostre Panthers: c’è ancora tanto da lavorare e migliorare, ma sette vittorie in otto partite considerati i tanti problemi avuti in questo inizio di stagione sono un dato oggettivamente molto positivo con cui festeggiare il Natale. Il tempo per gli auguri però non è moltissimo: mercoledì 5 gennaio alle ore 20:00 si partirà con il primo impegno ufficiale del 2022, sul difficile campo dell’ammazzagrandi di questo girone, quella Terni capace di superare sia Aprilia che Campobasso.

TABELLINO

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO-ANTS VITERBO 61-56 (11-16; 23-26; 49-35)

ROSETO: Marini, Demojana, Mingardo 6, Albanese 8, Dzafic 3, Lucente 10, Zanetti 8, Azzola 8, Schena 8, Duran Calvette 7, De Vettor 3, Montelpare. Coach: Orlando.

VITERBO: Sacco, Bonucci, Scordino 27, D.Valtcheva, Venanzi 8, Taurchini 4, Grassia 8, Firrito 4, Pasquali 5, Bertolini. Coach: Scaramuccia.

1° GIORNATA DI RITORNO – RISULTATI

GIRONE A

Aprilia-Latina 64-63

Panthers Roseto-Viterbo 61-56

Campobasso-Elite Roma 12/02

Frascati-Pink Terni 15/02

GIRONE B

Orvieto-San Raffaele 33-68

Esquilino-Magic Chieti 70-49

Stella Azzurra-SMIT Roma 66-45

Willie Rieti-Basket Roma rinviata

CLASSIFICA

GIRONE A

Panthers Roseto 14

Aprilia 12

Pink Terni 10*

Campobasso 10*

Latina 6

Viterbo 4

Elite Roma 4*

Frascati 0

GIRONE B

Stella Azzurra 14

San Raffaele 14

Esquilino 12

Basket Roma 10*

SMIT Roma 4

Orvieto 4

Willie Rieti 4*

Magic Chieti 0

*=una partita in meno