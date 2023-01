Rare Disease Day 2023, iniziativa a Pescara il 3 febbraio

PESCARA – Il 29 febbraio si festeggia la giornata mondiale delle malattie rare che negli anni bisestili viene spostata al 28. Dal 1° al 28 febbraio celebreremo il Rare Disease Day con iniziative in 6 città d’Italia (Roma, Pescara, Firenze, Napoli, Genova, Bari) dove, con eventi e conferenze stampa, si inaugura la campagna out of home che racconterà le storie di pazienti.

Il filo conduttore del Rare Disease Day 2022 è stato il “viaggio”, a rappresentare tutto ciò che una persona affetta da malattia rara attraversa. Per i prossimi 4 anni, si scenderà nelle tappe del viaggio, parlando via via di percorso diagnostico, presa in carico, terapie e ricerca.

Quest’anno ci si occuperà di “percorso diagnostico”. Il 3 febbraio appuntamento a Pescara per la conferenza stampa in apertura della campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà la città dal 1 al 28 febbraio. L’evento si terrà dalle ore 10.30 alle 12.00 presso la Sala Corradino D’Ascanio nella sede di Pescara del Consiglio regionale (Piazza Unione 13 – terzo piano).