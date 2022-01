“Panni fritti fatti in casa” in anteprima nazionale a Tagliacozzo

Lo spettacolo, scritto da Agnese Fallongo, andrà in scena al Teatro Talia di Tagliacozzo domenica 6 febbraio

TAGLIACOZZO – Domenica 6 febbraio alle 18 al Teatro Talia di Tagliacozzo andrà in scena una commedia brillante in anteprima nazionale: “Panni fritti fatti in casa – Una famiglia imperfetta”. Uno spettacolo scritto da Agnese Fallongo, che sarà sul plco insieme a Tiziano Caputo e ad Adriano Evangelisti con la regia di Raffaele Latagliata.

Una messinscena tragicomica che tiene insieme le tinte fosche del giallo e del thriller all’invito rivolto allo spettatore a guardare attraverso il buco della serratura di una casa qualsiasi, al cui interno si celano dei segreti inconfessati, ma che ad un certo punto verranno svelati.

Lo spettacolo sarà interamente allestito a Tagliacozzo a partire dal prossimo 1 febbraio nell’ambito di una residenza che vedrà il cast tecnico-artistico permanere nella storica cittadina marsicana per diversi giorni fino al giorno del debutto.

I biglietti sono disponibili sia presso il Tagliacozzo Turismo – Info Point di Piazza Duca degli Abruzzi che a questo link https://oooh.events/…/panni-fritti-fatti-in-casa-una…/

Per informazioni info@teatrotaliatagliacozzo.com |329 933 9837