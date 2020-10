Panche per gli spogliatoi della nuova sede della Squadra Cinofili a Montesilvano

MONTESILVANO – Questa mattina, presso la sede della squadra Cinofili della Polizia di Stato, il sindacato di Polizia SIULP ha consegnato le panche per gli spogliatoi in uso al personale della Polizia di Stato in servizio presso la struttura. Presenti il Questore di Pescara Misiti, il Vicario del Questore Dott.ssa Bucci, Orazio Colantuono, Segretario Provinciale dell’Organizzazione Sindacale SIULP e il Dirigente dell’ufficio, Dott. Paolo Robustelli.

La Sede è stata inaugurata nel 2019, allestita a Montesilvano nella struttura che ospitava un ufficio dell’ex Corpo Forestale dello Stato, ormai dismessa e restituita alla piena disponibilità del Comune che l’ha messa a disposizione della Squadra Cinofili.

Istituita nel 2012 per sopperire alle esigenze operative delle province del centro Italia, nel corso degli anni, la Squadra Cinofili è stata potenziata e, ad oggi, è composta di nove unità specializzate in vari settori di intervento.