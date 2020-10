Chieti, riunione nuovo esecutivo, domani prima riunione della Giunta

CHIETI – Lavoro serrato per il nuovo esecutivo cittadino che nella giornata di oggi ha tenuto diverse riunioni e incontri con la struttura comunale. Si è parlato della delicata situazione idrogeologica della zona di Santa Maria e dei parcheggi di piazza San Giustino nell’incontro a cui hanno partecipato l sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare, insieme agli assessori Stefano Rispoli e Manuel Pantalone e a Luigi Febo, che hanno incontrato l’ingegner Paolo Intorbida a capo dei Lavori Pubblici comunali, l’architetto Valeriano Margiotta del Settore Urbanistica e il geologo Fabio Colantonio.

Per Santa Maria si è fatto il punto sulla prima fase delle indagini che hanno interessato il versante cittadino, alla luce delle richieste di chiarimento degli amministratori presenti, l’Ufficio tecnico comunale effettuerà ulteriori approfondimenti che saranno riferiti alla Giunta nei prossimi giorni.

In merito, invece, alla sosta su piazza San Giustino a latere dei lavori in corso, scopo della riunione era porre le basi per individuare la migliore soluzione affinché i parcheggi restino in centro città.

È fissata per domani alle ore 15 la prima riunione della Giunta che si svolgerà negli spazi della Delegazione Comunale a Chieti Scalo, in piazza Carafa: all’ordine del giorno i disagi sull’approvvigionamento idrico, il problema delle mense scolastiche e la situazione idrogeologica della zona di via Don Minzoni.