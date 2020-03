Panariello in Abruzzo, rinviati a ottobre gli spettacoli a Pescara e Avezzano

Slittano rispettivamente al 15 e 29 ottobre gli spettacoli che si sarebbero dovuti tenere al Teatro dei Marsi e Massimo

PESCARA – A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, vengono ulteriormente rinviate le date del tour di “La Favola Mia”, il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, al Teatro dei Marsi di Avezzano e al Teatro Massimo di Pescara.

La spettacolo in programma giovedì 30 aprile al Teatro dei Marsi di Avezzano verrà recuperato giovedì 15 ottobre alle ore 21, quello in programma venerdì 1° maggio al Teatro Massimo di Pescara verrà recuperato giovedì 29 ottobre alle ore 21.

INFORMAZIONE BIGLIETTI

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti acquistati sul circuito TicketOne utilizzando la relativa piattaforma: https://www.fansale.it/fansale/

I biglietti per assistere alla nuova date sono in vendita sul circuito TicketOne ticketone.it (online e punti vendita), per la data di Pescara anche sul circuito Ciaotickets ciaotickets.com (solo punti vendita). Info: 0871 685020 – mpcompany.it