Pallamano, presentata la partnership tra FIGH e Lico Maior di Pescara

Coinvolti gli atleti azzurri del “Campus Italia” al via al Centro Tecnico FIGH di Chieti dalla prossima stagione

PESCARA – Si allarga il ventaglio di scelte per gli azzurrini del “Campus Italia”. Presentata ieri mattina la partnership tra la FIGH e il Liceo Maior di Pescara, tra gli istituti destinati ad ospitare gli allievi della squadra federale il cui cammino verrà inaugurato a partire dalla prossima stagione nel Centro Tecnico FIGH – “La Casa della Pallamano” di Chieti.

La ricca offerta formativa è stata illustrata nei dettagli dalla Presidente, Federica Chiavaroli, nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il Presidente FIGH, Pasquale Loria; l’assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Guido Quintino Liris; l’assessore allo Sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone.

Presenti all’incontro, particolarmente interessati al piano di studi, sono stati i genitori degli azzurrini selezionati dallo staff tecnico nazionale. Come sottolineato dalla Presidente, Federica Chiavaroli, il progetto del Liceo Maior è un unicum nel suo genere, un’idea innovativa di scuola che mette al centro l’allievo e la sua crescita come persona capace di accogliere gli studenti in un ambiente innovativo, stimolante, bello, moderno e sicuro.

Gli allievi del Liceo Maior possono scegliere tra quattro indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Sportivo e possono personalizzare una quota del loro percorso scegliendo, nell’ambito di una serie di insegnamenti integrativi, quelli in linea con le proprie inclinazioni e le proprie passioni.