Pallamano, Ogan Pescara – Prato 31-24: la cronaca del match

PESCARA – Quinta vittoria in sei partite. Il momento positivo della Ogan Pescara nel campionato di Serie A2 si allunga: ieri (domenica), al Pala Giovanni Paolo II, i biancoazzurri hanno superato Prato col risultato di 31-24 (p.t. 16-11) al termine di una partita sempre condotta largamente e che ha dato a coach Michele Mastrangelo l’opportunità di far ruotare in maniera ampia tutti gli effettivi a disposizione. Unica nota stonata: l’infortunio alla caviglia per Francesco Rigante, costretto a lasciare il campo sul finire del primo tempo e le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni con la ripresa degli allenamenti. Positivo l’esordio di Emanuele Colaprete tra i pali, altra utile rotazione nel prosieguo di stagione degli adriatici.

Partita pressoché mai in discussione, quella contro i toscani, dalla loro giunti al Pala Giovanni Paolo II in cerca dei primi punti. Pescara mette da subito la testa avanti: prima rete di Pieragostino e dopo 4’ rete del 3-1 firmata Facchini. L’ala destra dei pescaresi sarà anche il miglior marcatore dell’incontro con undici reti. Dopo 11’ acuto degli ospiti che trovano prima il pari (5-5) e poi, al 15’, il doppio vantaggio (7-5) approfittando di alcune sbavature difensive dei locali. Pescara risponde con un break di tre reti che vale il sorpasso sull’8-7. Ultimo momento di equilibrio sull’8-8, preludio alla decisiva accelerazione di Loporcaro e compagni. Parziale di 6-0 che non lascia spazio al Prato e che al 26’ fissa il punteggio sul 14-8. Rassicurante 16-11 all’intervallo e gara gestita con maturità nella ripresa. Al 40’ Ogan avanti 23-13, poi ancora 27-20 dopo 50’, per condurre in porto la sfida fino al fischio di chiusura. Minuti preziosi in campo per Luca Ciaccio, Ludovico Ferri, Michele Pierangeli e Alessandro Sabatini, gli ultimi due a referto con due e quattro gol.

“Mi ritengo abbastanza soddisfatto – dice il tecnico Michele Mastrangelo a fine partita – perché siamo in crescita sia nella fase difensiva, più solida e i cui meccanismi di collaborazione stanno pian piano funzionando sempre meglio, ma anche in attacco dove dimostriamo maggiore concretezza rispetto alle prime uscite. Vincere così, con tranquillità, è importante anche per il morale. Adesso testa alla prossima partita contro Cingoli, che sappiamo essere molto difficile ma alla quale vogliamo arrivare nel migliore dei modi e preparati al meglio”.

Sabato prossimo la Ogan Pescara farà visita alla Santarelli Cingoli, squadra che, assieme al Romagna, guida a punteggio pieno il Girone B. La 7^ giornata coinciderà anche con l’ultimo turno prima di una settimana di pausa del campionato di Serie A2.

TABELLINO

Ogan Pescara – Prato 31-24 (p.t. 16-11)

Ogan Pescara: Di Gregorio F, Gorilla, Colaprete, Di Marco 1, Facchini 11, Aldamonte 1, Ciaccio, Di Gregorio S. 2, Pieragostino 6, Pierangeli 2, Rigante 3, Di Brigida 1, Ciarrocchi, Ferri, Loporcaro, Sabatini 4. All: Michele Mastrangelo

Prato: Nicotra 1, Simoni 2, Scrivo 5, Balò 2, Modolo 2, Pukri, Pasquini, Colò 1, Halim 3, Pozzi 7, Nieri 1, Chirivì. All: Luca Moro

La classifica aggiornata del Girone B:

Romagna 12 pti, Santarelli Cingoli 12, Ogan Pescara 10, Camerano 9, Lions Teramo 8, Ambra 6, Chiaravalle 6, Verdeazzurro 5, Tecnocem 85 San Lazzaro 5, Campus Italia 4, Modula Casalgrande 4, Follonica 3, Bologna United 0, Prato 0