Sulmona, presentazione in conferenza stampa del concerto dei Collage

SULMONA – Domenica 3 marzo, alle ore 11, al Teatro comunale di Sulmona (L’Aquila), ci sarà la conferenza stampa di presentazione del concerto del gruppo Collage.

Saranno presenti i Collage, tra cui il cantante e fondatore Tore Fazzi, il presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, Cristiano Gerosolimo, il direttore FF del reparto di ortopedia dell’Ospedale di Sulmona, Fabio Lombardi, e il presidente dell’Associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, Vincenzo Bisestile.

Il concerto si terrà il 19 aprile nell’ambito della nuova edizione di “Una colonna sonora per la vita” e sarà in favore del reparto di ortopedia dell’Ospedale di Sulmona. L’obiettivo è acquistare un macchinario di ultima generazione da destinare al Reparto di ortopedia dell’ospedale di Sulmona e da rendere disponibile per l’utenza del centro Abruzzo.

