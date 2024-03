L’Aquila, il Ministro Bernini alla Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Salvatore

Il Ministro ha incontrato medici e infermieri, soprattutto in virtù della riapertura della Scuola di Specializzazione in Pediatria

L’AQUILA – Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini oggi, 2 marzo, all’Aquila in visita presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Salvatore dove ha incontrato il personale medico e infermieristico, soprattutto in virtù della riapertura della Scuola di Specializzazione in Pediatria.

“La riapertura della Scuola di Specializzazione in Pediatria è stato un atto doveroso, perché è stato intercettato un bisogno ed è importate che siano state messe a disposizione nove borse all’Aquila perché da qui potrà partire un Hub tra Abruzzo e Lazio” ha annunciato il Ministro Bernini.

Presenti all’incontro, tra gli altri, Ferdinando Romano direttore generale dell’Asl 1 Abruzzo, i professori Vincenzo Salpietro e Maurizio Delvecchio, il personale medico ed infermieristico del reparto di Pediatria e del Pronto soccorso pediatrico e Roberto Santangelo, Vicepresidente vicario del Consiglio regionale d’Abruzzo.

“L’incontro di oggi con il Ministro Bernini è un segnale importante di attenzione di Forza Italia al territorio dal punto di vista della formazione in campo medico – ha dichiarato Santangelo – Grazie all’interessamento del Ministero, infatti, i medici neo laureati potranno continuare a studiare all’Aquila e i cittadini potranno avere in futuro un servizio migliore dal punto di vista pediatrico”.

La visita è poi proseguita presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila dove il Ministro dell’Università e Ricerca ha incontrato gli studenti e, guidata dal Direttore Marco Brandizzi e il Presidente Rinaldo Antonio Tordera ha visitato con interesse i laboratori.

“In Abruzzo ci sono delle eccellenze accademiche, nella ricerca, nella musica, nel restauro, ma soprattutto c’è una connessione interessante tra l’alta formazione artistica e musicale e gli Atenei che deve continuare a essere coltivata” ha sottolineato il Ministro.