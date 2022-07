Paesemadre – memoria e scordanza a Loreto Aprutino: programma 2022

LORETO APRUTINO – Inizia la quarta edizione di un piccolo e importante festival culturale organizzato dall’Associazione Culturale Lauretana – Teatro del Paradosso, in collaborazione con Fante Di Cuori e la Consulta Giovanile: Paesemadre memoria e scordanza, che si terrà l’8, 9 e 10 luglio 2022 nel Largo Bocce di Via dei Mille a Loreto Aprutino (Pescara), nello spazio antistante il Teatro Comunale Luigi De Deo.

Appuntamento venerdì 8 alle ore 18,30 con Donatella Di Pietrantonio e Gino Bucci, l’Abruzzese furori sede, che presenta il suo esordio letterario Rime toscibili (Edizioni Ricerche&Redazioni). A seguire la proiezione del film L’Arminuta, di Giuseppe Bonito, tratto dall’omonimo romanzo premio Campiello 2017 della Di Pietrantonio che ha ottenuto, in coppia con Monica Zapelli, il David di Donatello 2022 per la migliore sceneggiatura non originale.

Sabato 9 luglio Monica Evangelista incontra Carmine Valentino Mosesso, poeta contadino molisano, che presenta la sua raccolta di poesie La terza geografia (Neo Edizioni). A seguire Lupo In-Canto, spettacolo teatrale presentato dalla compagnia CuntaTerra, con Marcello Sacerdote, attore, e Flavia Massimo, violoncello e loop station.

Infine domenica 10 luglio alle ore 10,30 presso il Giardino Dei Ligustri va in scena lo spettacolo del Teatro Lanciavicchio “I Racconti del bosco” ; alle 18,30 Donatella Granchelli presenta Remo Rapino (premio Campiello 2020 con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio) con le sue Cronache dalla terra di Scarciafratta (Edizioni Miminum fax). Chiude il festival il concerto Ascoltate tutti quanti… dei Cantastorie a quattro corde. Nei tre giorni del festival sarà allestito uno stand con prodotti enogastronomici locali; saranno inoltre aperti i Musei della Fondazione dei Musei Civici (085.8291589) e sarà visitabile su appuntamento la mostra International Football Museum (328.5814848).