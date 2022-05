Padel internazionale a Giulianova: successo di Cremona e Cassetta

GIULIANOVA – Il padel internazionale è sbarcato a Giulianova (Te) con il torneo Fip Promotion. Sono stati giorni intensi quelli del circolo Chico Padel, che ha ospitato e organizzato l’evento federale. Ma ne è valsa la pena, perché gli appassionati hanno potuto ammirare i loro idoli del padel.

Lo spettacolo c’è stato nei turni iniziali, in cui spesso e volentieri i protagonisti hanno dovuto faticare più del previsto, e c’è stato soprattutto nella finalissima giocata di domenica mattina.

A prevalere è stata la coppia italiana che in questo momento rappresenta il meglio del movimento azzurro anche in prospettiva internazionale, quella composta da Simone Cremona e Marco Cassetta; che ha avuto la meglio sull’argentino-italiano Mauro Agustin Salandro detto “Bubu” e l’argentino di Cordoba Juan Pablo Nazar.

Match caldo sotto tutti i punti di vista, concluso 76 64, quindi molto equilibrato come si può notare, specialmente il primo set deciso solo dal tie break.

Molto compatta e solida la squadra di Simone Cremona e Marco Cassetta, un mix equo tra l’esperienza, la sapienza tattica e la classe di Cremona e la fisicità esuberante del giovane Cassetta.

Gli avversari ci hanno provato con onore, ma hanno pagato (specie nel primo set) alcuni passaggi a vuoto nei momenti sbagliati, quelli decisivi.

Ha commentato così Simone Cremona: “L’Abruzzo ci porta bene! Grande vittoria al Fip Promotion di Giulianova al Chico Padel in una finale combattuta contro Bubu Salandro e Juan Pablo Dip Nazar Primo successo a livello internazionale con un grande companero Marco Cassetta e grazie al nostro coach per averci supportato e aiutato a portare a casa questo trofeo”.

I partecipanti – tutti, non solo le circa 10 coppie top che hanno lottato sino alle fasi finali del torneo – hanno gradito il livello agonistico generale e anche l’accoglienza, aspetti non secondari per una località turistica quale è Giulianova.

Alla premiazione hanno preso parte l’assessore al turismo del Comune di Giulianova Marco Di Carlo e il presidente del comitato organizzatore Fabio Fiorà.