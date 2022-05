“Blues funky”, il nuovo brano del cantautore pescarese Simone Chiappini

La canzone “Blues funky”, già disponibile in tutti gli store digitali, è il nuovo singolo del cantautore abruzzese Simone Chiappini, brano che nasce da un bisogno di far confluire in un unico punto le emozioni e le sensazioni che la musica gli trasmette, trasformare il tutto in qualcosa che possa arrivare alle altre persone e che possa essere condiviso con esse.

Simone: “Blues funky, esorta a far emergere la propria vera natura, a vedere il mondo da un’altra prospettiva, lasciando andare gli occhi oltre le apparenze e vivendo ogni giorno lasciandosi trasportare dal ritmo. È un incitamento nei confronti dell’artista nel perseguire la strada che ha scelto, seguendo le orme dei suoi grandi idoli, attraverso lo spirito di sacrificio e la dedizione. D’altronde cosa resta di un uomo privato dei suoi sogni e dell’amore?”.

Biografia

Simone Chiappini, abruzzese classe ’96, scopre la sua passione a 10 anni grazie al suo insegnante di musica, che sente in lui una predisposizione al canto, realizzando insieme alla classe una serie di musical, tra i quali un riadattamento della Divina Commedia. A 16 anni decide di imparare a suonare da autodidatta la chitarra elettrica, che lo fa appassionare alla musica rock. Decide poi nel 2016 di iniziare il suo percorso di studi nella scuola di musica “Mastroberardino” (Loreto Aprutino, PE), dove studia canto e musica (pianoforte per un breve periodo, non potendo più suonare causa tendinite).

Partecipa a diversi concorsi:

– “Un artista per caso” di Castiglione Messer Raimondo (TE) nel 2017, dal quale esce vincitore con il brano “Say Something” di Christina Aguilera e A Great Big World;

– Tour Music Fest, partecipando al Music Camp nel centro europeo di Toscolano.

In questi anni Simone ascolta e assorbe molto da più generi, trova l’amore nella musica afroamericana e scopre due dei suoi idoli più grandi: Zucchero e Pino Daniele.

Nel 2020 intraprende un percorso di coproduzione con “Il Branco Publishing srl” e riprende a studiare pianoforte.

Nel 2021 approda per la prima volta su tutte le piattaforme di streaming digitali con la pubblicazione di due cover, “E’ delicato” di Zucchero e “Ci vorrebbe il mare” di Marco Masini, inoltre inizia a lavorare presso un’agenzia di animazione e nel frattempo prosegue il suo percorso di studi musicale. Nel 2022 decide di fare un’esperienza lavorativa come cantante all’interno di una struttura alberghiera durante la stagione estiva.