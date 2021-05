OSS e ausiliari in servizio presso ditte in appalto per ASL, la nota di USB

USB non soddisfatta della risposta ricevuta dall’assessore Verì e dal Dott. DAmario in quanto rimanda all’ennesimo ulteriore incontro

CHIETI – Riceviamo e pubblichiamo una nota di USB Abruzzo.

“Ieri mattina, in occasione dello sciopero nazionale USB della sanità pubblica e privata del 21 maggio, siamo scesi nuovamente in piazza al fianco del personale OSS e Ausiliario in servizio presso ditte private in appalto per ASL.

Nel corso della giornata siamo stati ricevuti dall’Assessore alla Salute, la Dott.ssa Nicoletta Verì e dal Direttore del Dipartimento Salute regionale, il Dott. Claudio D’Amario. Presenti all’incontro anche i Consiglieri Regionali d’opposizione Smargiassi e Taglieri del M5S.

Con la prossima scadenza fissata al 30 giugno dell’appalto in ASL 02 Lanciano Chieti Vasto, con le assunzioni a tempo determinato degli avvisi Covid ferme da un anno e con un concorso per operatore socio sanitario in attesa da luglio 2020, il futuro occupazionale di centinaia di lavoratori “esternalizzati” e cittadini della nostra Regione appare drammaticamente incerto.

Abbiamo sempre sostenuto che il rilancio della sanità passa per il potenziamento dei servizi nei territori, per lo sblocco di nuove assunzioni e per la valorizzazione e il riconoscimento del lavoro di chi, nel corso della pandemia, ha sacrificato sé stesso al pari del personale ASL.

Proprio su quest’ultimo punto, fermo restando la disponibilità dell’assessore a riceverci e ascoltarci come ogni volta, dobbiamo constatare che la risposta ricevuta su quale sarà il futuro di questi lavoratori non ci può soddisfare, in quanto rimanda all’ennesimo ulteriore incontro che avverrà prima del 30 giugno con il coinvolgimento della direzione della ASL 02.

Il nostro appello a tutti i lavoratori e cittadini è quindi quello di tenere alta l’attenzione sul futuro dei lavoratori impiegati negli appalti in sanità e di essere pronti a mobilitarci nuovamente in occasione del prossimo incontro, per il futuro occupazionale di centinaia di donne e uomini abruzzesi e per il futuro della sanità pubblica, per rivendicare un modello sanitario che sia realmente al servizio dei bisogni della popolazione e che elimini le diseguaglianze territoriali, per la reinternalizzazione dei servizi appaltati, per assunzioni stabili e l’eliminazione di qualsiasi forma di precariato”.