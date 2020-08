Ospizio Marino di Giulianova, richiesta di sopralluogo del sindaco

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini interviene sulla questione dell’Ospizio Marino, la struttura che da anni ospita il distretto sanitario di base e che versa, ormai da troppo tempo, in condizioni disastrose.

“Oggi sulla stampa si torna a parlare dell’Ospizio Marino – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – grazie alla denuncia di una turista che, da anni sceglie la nostra città per le sue vacanze e che ha posto l’accento sulla condizione indecorosa e fatiscente della struttura che ospita un servizio fondamentale per la salute dei cittadini, nella quale lavorano diversi operatori. Ecco perché chiederò immediatamente al Direttore Generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia e al Direttore della U.O.C. Area Distrettuale Adriatico Giandomenico Pinto un incontro a Giulianova, al fine di effettuare insieme un sopralluogo e cercare di concordare gli interventi più idonee per restituire dignità alla struttura”.