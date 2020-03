Ortona, una nuova tappa per il percorso nel sociale di Riflessi

Il progetto consiste in una casa nel centro di Ortona, di cui Riflessi paga l’affitto mensile, dove persone sviluppano percorsi di crescita

ORTONA (CH) – Si riconferma l’impegno concreto di Riflessi a favore di progetti sul territorio dedicati ai giovani. Il progetto si concretizza in un appartamento situato nel centro storico di Ortona di cui Riflessi sostiene l’affitto mensile, un luogo in cui le persone coinvolte si alterneranno a piccoli gruppi al fine di poter sviluppare percorsi di crescita individualizzati.

Come afferma la Presidente di Anffas Nadia La Torre, “Il progetto è una palestra di vita […] Per una piena inclusione serve una dimensione comunitaria, sentirsi partecipi ed attivi nel contesto in cui si vive è infatti una condizione essenziale per raggiungere una buona qualità di vita.”

“Un progetto importante, che nasce proprio nella città in cui ha sede la nostra azienda,” afferma Luigi Fammiano, presidente di Riflessi “al quale siamo felici di prendere parte attivamente e che abbiamo intenzione di portare avanti nel tempo: non un semplice atto di aiuto occasionale, ma un impegno continuativo che ci coinvolge umanamente e come azienda, per tutelare il diritto di tutti di vivere una vita stimolante, attiva e indipendente”.