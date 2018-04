Successo esterno per Teramo Basket nel derby con Ortona

ORTONA – Playoff sempre più vicini per il Teramo Basket che supera Ortona nel derby 69-86. Un successo tuttavia non scontato contro il fanalino di coda che ha giocato tutte le sue carte a disposizione per evitare la retrocessione diretta in Serie C, un avversario ferito e sanguinante ma pronto a dare la zampata letale pur di restare ancora in vita. Il Teramo infatti ha incontrato un avversario che, di fatto, si è giocato l’ultima carta disponibile per evitare la retrocessione diretta in Serie C, un avversario ferito e sanguinante ma pronto a dare la zampata letale pur di restare ancora in vita.

C’era poi il fattore psicologico e quello non era assolutamente da sottovalutare, i biancorossi sono arrivati a giocarsi una partita anzi, la partita chiave in trasferta senza mai aver vinto fuori casa nel girone di ritorno. Qui sono stati bravissimi i due coach, Gramenzi e Di Francesco, a dare la giusta tranquillità ai propri ragazzi, caricandoli al tempo stesso e motivandoli nel migliore dei modi. La differenza tra i due roster infatti è emersa chiaramente nell’ultima frazione dove il Teramo ha giocato di squadra (ben sei giocatori in doppia cifra) sia in attacco che in difesa.

É una vittoria fondamentale che non può che dare ulteriore motivazione ed entusiasmo a tutto l’ambiente in vista del Derby, con la D maiuscola, di domenica 22 aprile contro il Campli. I cugini farnesi tra l’altro hanno fatto un favore al Teramo, battendo Matera dopo un tempo supplementare e consentendo ai biancorossi l’aggancio in classifica ai lucani e al gruppone che condivide quota 30. Nel prossimo turno ci saranno quindi cinque squadre che si giocheranno gli ultimi tre posti disponibili per i playoff.

Un finale di stagione così avvincente, con il Derby che a questo punto sarà la partita decisiva per l’una o per l’altra squadra, sarebbe stato degno di una sceneggiatura scritta dal regista Alfred Hitchcock. A questo punto si staglia all’orizzonte una settimana lunga, un’attesa emozionante prima del gran finale di domenica con un Derby che si preannuncia splendido ed avvincente.