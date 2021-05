Ortona, gare moto secondo round CNV: ecco tutti i risultati

Le gare si sono svolte al Circuito Internazionale d’Abruzzo il 23 maggio. Prima a scendere in pista categoria MOTO 10

ORTONA – Domenica 23 Maggio presso il Circuito internazionale d’Abruzzo si è svolto il secondo round del CNV per la selettiva Centro. Temperature estive, con il cielo che è rimasto aperto fino alle ultime gare quando qualche nuvola ha lasciato in ombra il tracciato.

Primi a scendere in pista la categoria MOTO 10 con in pole position Samuele Baldi, del Team NIBA Racing, 1’.08’’.599’’’ il tempo registrato durante la qualifica. Ottima la partenza in Gara1 del pole man seguito subito da Salvatore Germano del team Ocram Motors e Michele De Novelliis del team NIBA Racing. I primi due fin da subito conquistano del margine dal resto del gruppo, mentre De Novellis capeggia il gruppo che rimane compatto in cerca della terza posizione. Maurizio Arleo, del Team TL Racing, nel corso del secondo giro si mette in testa al gruppetto, sorpasso che viene prontamente ricambiato da parte di De Novellis che inizia ad incrementare il passo e di conseguenza il distacco con gli inseguitori assicurandosi così il terzo gradino del podio. La lotta rimane a due fra Maurizio Arleo e Trombino del Team TL Racing, che rimangono vicinissimi per tutta la gara. Nulla può Trombino che chiude mezzo secondo dietro il compagno di squadra. Gara2 vede ancora Baldi e Germano in fuga dal resto del gruppo, conducendo in solitaria la gara verso la bandiera a scacchi. Si ripropone la lotta per il terzo gradino del podio, Trombino del gruppetto in lotta sembra l’unico ad averne un filo di più e si mette in testa, ma Arleo non molla e tenta il sorpasso che non gli consente però di agguantare la terza posizione lasciando conquistare margine all’avversario. Più indietro cinque i piloti che si ritrovano bagarre per la sesta posizione: Costantino Lamboglia del team TL Racing, Leonardo Del Signore sempre del TT Racing, Nicholas Fancelli, Andrea Mercaldo del team ABC&MRM e Salvatore Napolitano del Frappola Racing Team. De Novelliis si aggrega al gruppo verso la metà gara a causa di un errore che gli fa perdere terreno, ma nel giro di poche curve riesce a sbarazzarsi di tutto il gruppo arrivando lui sesto al traguardo. Baldi vincitore di entrambe le gare della giornata afferma: “Sono rimasto soddisfatto fin dal risultato delle qualifiche, nelle gare ero preparato per partire e mettere subito distacco sugli inseguitori. Così è stato per entrambe le gare nonostante non mi sentivo molto stabile il posteriore in Gara2”.

Nella PITBIKE Over è Nicholas Placidi, del Team Shark Barcaro Reparto corse, a conquistare la prima casella dello schieramento con il tempo di 1’.10’’.374’’’. Daniele Aguzzi del Team Shark Barcaro Reparto Corse è autore di un ottima partenza e riesce a prendere la testa della gara. Dietro di lui tre i piloti in lotta per la seconda posizione: Luigi Cesario del team Ocram Motors, Alessio Paduano del team NIBA Racing e Placidi. Placidi in testa al gruppetto ricuce il margine su Aguzzi e porta con sé Paduano, creando così un trio in lotta per la vittoria. Bagarre accesa per la quinta posizione con ben cinque i piloti a contenderla: Gennaro Pagano del team Jannellionsorsioaffiliato, Lorenzo Trapè del team LT77 , Ruben Ortuso, Fiorentino De Maio del team squadra corse 41, Gabriele Sabetta del team Otna Racing. Dopo la metà gara Placidi prende il comando e costruisce quel margine valido per assicurarsi la vittoria. Sorpassi sul filo del rasoio fra Trapè, Pagano e De Maio: sarà poi Pagano a spuntarla conquistando addirittura la quarta posizione alle spalle di Parente. Placidi che ottiene la vittoria dichiara: “Una partenza disastrosa, ma con calma ho progressivamente lavorato per ottenere la prima posizione. Superare Aguzzi è stato difficile avevamo lo stesso passo, non posso che essere soddisfatto”. In Gara2 fin da subito la bagarre si accende fra Paduano ed Aguzzi pronti a contendersi la prima posizione. Aguzzi riesce a strappare testa della gara a causa di un leggero lungo di Paduano che gli fa perdere terreno e posizioni, alle spalle di Aguzzi troviamo quindi Placidi che tenta subito di ricucire il distacco, ma conclude in seconda positone con un ritardo di bappena 0’’.100’’’. Scintille anche per la terza posizione fra Sabetta, Paduano e Parente. Vicinissimi soprattutto nel finale con molteplici tentativi di sorpasso, dove ad avere la meglio sarà Paduano conquistando il terzo gradino del podio. Aguzzi vince ed afferma: “In Gara1 Nicholas è stato molto bravo a passarmi e ad allungare, mentre in Gara2 ho cercato di fare il possibile per tenerlo dietro mi sono divertito moltissimo abbiamo fatto una bellissima lotta.”

Per la categoria MOTO10-12 Nicholas Pighin del team CDF Corse parte dalla pole con il tempo di 1’.07’’.317’’, ma lo spunto migliore in Gara1 lo ha Luca Trombino che si mette subito in testa. Già nel corso del primo giro i due si scambiano la posizione, con Pighin che si rimette in testa alla gara. Tre invece i piloti in bagarre per la quinta posizione: con Gianluca Palomba del Frappola Racing Team, che conduce il gruppo seguito da Luigi Elia del team Elia e Luigi Caso del team TL Racing. Intorno alla metà gara Maurizio Arleo sembra recuperare il distacco su Trombino, puntando alla seconda posizione. A tre giri dalla fine però incappa nell’errore che gli costa la caduta ed il ritiro regalando anche la terza posizione a Vittorio Leo. A conquistare la posizione nel gruppo in lotta è Caso, il sorpasso che gli vale così la quarta posizione. In Gara2 Scatto migliore Arleo che prova a conquistare la prima posizione prontamente ripresa da Pighin. Arleo nel corso del primo giro perde la posizione anche su Trombino. I distacchi fra i primi tre rimangono importanti per tutta la durata della gara decretando così fni da subito il podio. Per la quinta posizione invece la lotta si ripropone fra Palomba, Caso ed Elia dove a spuntarla stavolta sarà Palomba. Pighin vincitore di entrambe le gara dichiara: “Devo migliorare sicuramente sulla partenza, ma già in Gara2 ho migliorato. Mi sono divertito soprattutto in Gara2, le condizioni erano perfette ed ho migliorato anche il mio tempo rispetto alle qualifiche”.

Per la Minimotard Francesco Silipo del team BMBT motorsport ASD parte in pole con il tempo di qualifica di 1’.07’’.182’’’. In Gara1 la partenza migliore però è di Paolo Surace compagno di team che scattava dalla seconda casella dello schieramento. Daniele Cavaliere anche lui del team BMBT motorsport ASD si porta in seconda posizione ripresa prontamente da Surcae mentre Silipo si riporta in testa alla gara. Taddei Mauro del team Moto Centro Marconi cade nel corso delle prime curve mentre era in bagarre al centro del gruppo. Altra caduta nel corso del secondo giro per Davide Di stasi del team Studio moto Roma entrambi costretti ad abbandonare la gara. Caduta anche per Cavaliere che riesce però a riprendere la gara, perdendo però molte posizioni. Silipo, Pelusi e Ferrara conducono la gara e rimangono molto vicini fino alla bandiera a scacchi. Nel corso dell’ultimo giro Silipo e Pelusi danno scintille, scambiandosi anche la prima posizione che rimane nelle mani di Silipo che afferma: “ La pista era molto scivolosa, ma ho guidato tranquillo controllando la gara”. Partenza anticipata in Gara2 per Silipo, Surace e Marco Pelusi del team CIDA Rep corse che si ritrovano già in curva due con molti decimi di vantaggio m verranno penalizzati al traguardo di 10”. I primi due Silipo e Surace si mettono subito in fuga. Mentre per il terzo gradino del podio la lotta si fa tra cinque piloti: Francesco Ferraro del team Shark Barcaro reparto corse, Di Stasi, Surace, Cavalieri e Lorenzo Videtta. Nel corso del terzo giro Pelusi si avvicina notevolmente al primo mentre Ferraro si instaura in terza posizione iniziando a mettere del distacco con il resto del gruppo. Pelusi si porta i testa davanti a Silipo, seguito da Ferraro in prima posizione. Caduta Gabriel di Lorenzo porta alla bandiera rossa che con le penalità inflitte conferisce la vittoria a Ferraro seguito da Pelusi e Silipo in terza posizione. Ferraro che a fine gara afferma: ”Il weekend è andato molto bene, soprattutto non avendo mai corso con la minimotard. Sono sempre stato con i primi, anche se in Gara1 ho accusato di più la stanchezza. In Gara2 mi ero accorto che i primi erano partiti prima ma ho voluto comunque spingere per tutta la gara”.

Nella categoria PITBIKE Under la pole position la conquista Guida Fina del team NIBA Racing con il team 1’.08’’.646’’’. Anche in questa categoria è il secondo in griglia Lorenzo Barcaro del team Shark Barcaro reparto Corse a prendere la prima posizione . I due proseguono appaiati la gara, nel corso del secondo giro Fina riprende la testa del gruppo. Serrata la lotta fra Giuseppe Lisi del team Larry’s Lab, Elio Pompei dello Spider Pit Bike Team, Federico Barone e Marco Di Iorio del team NIBA Racing. Nel corso del quinto giro é Lisi a campeggiare il gruppo, poco dopo di Iorio si mette in testa trainando il gruppo anche ricucendo su Alessandro Baldo del team T-Moto BSC Moto in terza posizione. Anche in Gara2 è Barcaro che ha lo spunto migliore e si porta subito in testa al gruppo. Fina riprende la posizione già nel corso della metà del primo giro. Dietro di loro un’altra coppia in lotta per il terzo gradino del podio fra Patrizio Perugini del team scuderia d’Ettore e Blando. La quinta posizione invece è contesa fra Pompei, Lisi, Barone, Di Iorio. A due giri dalla fine Fina sembra aver finalmente trovato il passo per assicurarsi la vittoria. Mentre fra Perugini e Blando si accende sempre di più la lotta per la terza posizione, che viene decretata solo dal cronometro ottenuta per appena 00’’.038’’’ da Baldo. Fina vincitore di entrambe le gare afferma a fine giornata: “in entrambe le gare Lorenzo è partito meglio di me, poi riuscivo sempre a sorpassarlo ed a battagliare con lui. La moto ha fatto un ottimo lavoro e ringrazio il mio team NIBA per questo!”.

Per la categoria SMV2 Alessandro Carini conquista la prima casella dello schieramento con il tempo di 1’.07’’.228’’’. Dalla pole però non parte perfettamente Carini e Francesco Batelli del team Cast16corse prende fin dalla prima curva la prima posizione. La lotta si consuma nel gruppo di coda dove quattro piloti appaiati si contendono la posizione persino nelle curve fino a terminare lunghi a causa della lotta serrata, riprendendo fortunatamente la gara senza conseguenze. Diverse le coppie in lotta: i primi due che rimangono sempre vicini, ma anche Omar Brilli ed Antonio Esposito del team Pitstop46. Caduta nel corso del quarto giro per Russo Antonio del team evolution Bike che in seguito si ritira. La lotta fra Brilli ed Esposito porta l’errore di quest’ultimo che cade ed è costretto a lasciare la gara. Proprio a due giri dalla fine, Carini riprende la testa della gara e la bagarre favorisce Orlandi che si riattacca al duo di testa. Vince Carini dopo due ultimi giri tiratissimi che afferma: “Ho spinto dall’inizio alla fine, ma ho lottato fino all’ultimo per prendere la posizione. Fortunatamente sono riuscito ad uscire meglio da alcune curve e conquistare la posizione”. Dietro di lui Orlandi mentre Betelli in testa dall’inizio gara conquista il terzo gradino del podio. In Gara2 non un’ottima partenza di Carini che ha così agevolato il sorpasso di Batelli. Caduta nelle fasi iniziali per Lorenzo Mastrangelo del MR Team che abbandona la gara, Batelli allunga il passo mentre per la seconda posizione Orlandi riesce a sopravanzare Carini che chiuderà così in terza posizione. Massimo Parisi del Team Evolution Bike, Brilli ed Alberto Gianni del TST Racing Team rimarranno in lotta fino alla fine per la sesta posizione, conquistata per 00’’.300’’’ da Parisi. Batelli vincitore della gara racconta:” in Gara1 è stato un po più difficile ero davanti non avevo riferimenti ed alla fine ho perso la posizione. In Gara2 invece è andata meglio ho mantenuto costante il mio ritmo e sono stato premiato”.

Nella categoria SMV1 a conquistare la Pole position è Daniele Di Cicco con il tempo di 1’.03’’.539’’’; che in Gara1 mantiene la prima posizione in fase di partenza. Insinuato fin dalle prime battute da Kevin Pizzinga che lo segue da vicinissimo. Dietro di loro Domenico Fasanella del team 414 motocycles che prova a mettere un discreto margine dal resto del gruppo rimasto invece compatto. Lotta consumata fra Davide Tuzi dello DMD Racing Team ed Armando Narduzzi del team Napoleoni, unica coppia che si dà bagarre nel gruppo che rimane comunque molto unito. A due giri dalla fine Pizzinga riesce ad ottenere la prima posizione conquistando così la vittoria seguito da Di Cicco e Tommaso Acquarelli del team LM moto sport. “La mia prima gara con il Motard ho usato molto la testa e pensato alla strategia vincente. Ho solo una parola: incredibile”. In Gara2 Di Cicco si mette di nuovo al comando del gruppo seguito da Pizzinga che nel corso del secondo giro cade ed è costretto a ricostruire la sua gara dal fondo. Acquarelli e Fasanella lottano per il secondo gradino del podio conquistato da Acquarelli che riesce dopo la metà gara ad allungare sugli inseguitori. Dietro i primi due si crea un quartetto in lotta per l’ultimo gradino del podio formato da Gennaro Romano del team evolution bike, Fasanella, Remo Castellarin del team CAST16CORSE e Matteo Dolfin del team LM moto sport. I quattro rimangono vicini fino al traguardo che consegna la terza posizione a Romano. Di Cicco a fine giornata afferma: “Ortona è la gara di casa, sono rimasto veramente sorpreso dal talento dei ragazzi del campionato, sono stato sorpreso e faccio a tutti i complimenti. Kevin mi ha dato del filo da torcere ma nonostante la gomma posteriore che mi dava qualche problema sono riuscito a portare un buon risultato, mi dispiace in Gara2 non aver battagliato con lui che ha guidato nella prima manche veramente pulito ”.

Il CNV Selettiva centro sarà in pista per il terzo appuntamento della stagione il 20 Giugno presso il Circuito Internazionale di Viterbo, con tutti i suoi piloti pronti a dare spettacolo.