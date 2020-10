Ortona, Di Nardo interviene sullo stato di degrado del parcheggio Ciavocco

Il Capogruppo centrodestra in Consiglio comunale sottolinea che la struttura è abbandonata a stessa e che l’Amministrazione comunale aveva garantito interventi entro il 2020

ORTONA – “Il recupero del parcheggio Ciavocco doveva essere uno dei principali obiettivi dell’amministrazione comunale ortonese per il 2020. L’anno sta ormai finendo e anche il carico di difficoltà che stiamo affrontando non giustifica assolutamente la totale inerzia nei confronti di una struttura che sarebbe di grande utilità per la città”: lo afferma Angelo Di Nardo, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Libertà e Bene Comune per Ortona e Lega.

Di Nardo ha già depositato un’interrogazione urgente a risposta scritta in cui sottolinea lo stato di degrado dell’edificio, da anni ormai abbandonato a se stesso.

“La città di Ortona ad oggi presenta svariate criticità legate alla carenza di parcheggi – ricorda Di Nardo – e la riqualificazione della struttura del Ciavocco rappresenterebbe un aiuto importante per tutti i cittadini, limitando anche la sosta selvaggia delle auto che rappresenta uno dei grandi problemi della viabilità ortonese”.

L’edificio in più è diventato punto di raccolta di bande di ragazzini e piccoli spacciatori, che contribuiscono a creare un clima di insicurezza in tutta la zona.

“Ancora una volta l’amministrazione Castiglione dimostra di essere assolutamente distante dalle necessità dei cittadini, di non riuscire a stabilire le giuste priorità nel calendarizzare le opere pubbliche. Per dirla in poche parole è un’amministrazione che non amministra. Attendo ora spiegazioni e giustificazioni e magari un rinvio al prossimo anno di garanzie e promesse sulla riqualificazione di questa e di altre strutture, che sarebbero di prioritario interesse per la città”, conclude Di Nardo