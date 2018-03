Orientati, formati al futuro: il 21 marzo l’ottava edizione

VASTO (CH) – Mercoledi 21 marzo si terrà a Vasto presso l’Hotel Palace a partire dalle ore 08.30 l’ottava edizione dell’evento “Orientati, formati al futuro” diventato uno dei più grandi saloni di Orientamento del Centro Sud Italia.

L’evento, organizzato dalla Bcc della Valle del Trigno e dall’omonima Fondazione, è dedicato a tutti i ragazzi del quarto anno delle scuole superiori del territorio di competenza Abruzzo e Molise, che va dalle scuole di Trivento, Montenero di Bisaccia a quelle di Vasto, San Salvo, Gissi, Scerni e Casalbordino coinvolgendo centinaia di ragazzi della Vallata del Trigno.

L’evento è gratuito, poiché finanziato dalla BCC e dalla Fondazione, ed è aperto agli studenti di tutte le scuole del territorio, l’scrizione è obbligatoria contattando l’agenzia che organizza l’evento, Comma Srl, al numero 0873/378499. I ragazzi delle scuole che hanno già dato l’adesione sono circa 500 provenienti da quasi tutte le scuole invitate di Abruzzo e Molise.

Garantita come ogni anno la presenza degli Enti del territorio, forze dell’ordine, agenzie per il lavoro che presenzieranno con desk appositi nell’Area orientamento al lavoro e all’avvio di impresa, e risponderanno alle domande dei ragazzi.

Saranno presenti: Confindustria, Cna, Sportello Garanzia Giovani, Centro per l’Impiego, Sportello Eures, Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, le Agenzie Interinali Adecco, Manpower e Quanta.

Per quanto riguarda gli Atenei nell’Area Orientamento Universitario, saranno presenti con propri desk informativi numerosi Atenei provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia:

Università IULM – Milano;

Università Cattolica – Milano;

Università del Molise;

Università Politecnica delle Marche – Ancona;

Università “Gabriele d’Annunzio” – Chieti/Pescara;

Università di Genova;

Università di Camerino;

Università di Macerata;

Università di Teramo;

POLIARTE Università del Design – Ancona;

Università LUMSA – Roma;

Università Lum – Bari;

Università IUAV – Venezia;

LIUC Università Cattaneo – Varese;

John Cabot University – Roma;

NABA (Nuova Accademia Belle Arti) – Milano.

Durante l’evento ci sarà una Sessione Plenaria di circa 1 ora e mezza con relatori selezionati con cura al fine di fornire gli strumenti necessari agli studenti per poter scegliere con consapevolezza il proprio percorso post diploma.

PROGRAMMA:

Ore 09.00 Saluto e presentazione dell’evento da parte del Presidente della BCC della Valle del Trigno, Nicola Valentini e del vice Presidente della Fondazione, Prof. Nicola D’Alessandro.

Ore 09.15 “Cosa farò da grande? I mestieri del futuro: Robotica del Futuro, Big Data e Internet delle cose, Cyber Security”.

Relatore: Marco Santarelli, Scientific Director ReS On Network London, with the endorsement of NetONets and the University of California, Berkeley.

Ore 09.50 “La vocazione ti sfida”. Intervento motivazionale.

Relatore: Armando Floris, Coach professionista e formatore, specializzato in comunicazione politica e coaching umanistico, già coordinatore del Coaching Club Abruzzo dell’Associazione Italiana Coach Professionisti (A.I.C.P.).

Per info e iscrizioni: Comma Srl – 0873/378499.