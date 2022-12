Opportunità di lavoro ai LNGS: come partecipare ai bandi

L’AQUILA – L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha bandito in questi giorni 203 nuove posizioni in tutta Italia: 69 diplomate e diplomati e 134 laureate e laureati in discipline tecnico-scientifiche saranno selezionati per lavorare su 18 nuovi progetti altamente innovativi finanziati dal PNRR.

Un’opportunità unica per molti giovani di entrare a far parte della comunità scientifica italiana e internazionale e di lavorare su nuovi progetti di punta della ricerca di eccellenza in diversi campi di applicazione. I contratti avranno una durata di 24 mesi e in linea con le indicazioni fornite dal PNRR, per non disperdere le competenze acquisite, a partire dal 2026, almeno il 40% delle posizioni diventeranno a tempo indeterminato.

Tra le sedi di lavoro distribuite su tutto il territorio nazionale figurano anche i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) con 11 posizioni incentrate su due progetti dall’elevato contenuto tecnologico:

LNGS-FUTURE (LNGS – Future Upgrade to Unveil Rare Events) volto all’ammodernamento e al potenziamento dei Laboratori del Gran Sasso, con l’obiettivo finale di mantenere la leadership mondiale nella fisica astroparticellare nel prossimo decennio.

HPC4DR (High Performance Computing for Disaster Resilience), progetto promosso nell’ambito del Centro Nazionale High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, che ha l’obiettivo di realizzare un centro di competenze per la riduzione dei rischi connessi ai disastri dovuti a fenomeni naturali e di origine umana.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’opportunità unica sia per i LNGS che possono potenziare le proprie infrastrutture mantenendo la leadership mondiale nel campo della fisica astro-particellare, sia per i giovani che verranno assunti e avranno l’opportunità di entrare a far parte della comunità scientifica in un contesto di eccellenza” dichiara Carlo Bucci, responsabile della Divisione Ricerca e responsabile scientifico del progetto LNGS-FUTURE.

Delle posizioni bandite con sede ai LNGS, 6 sono per laureate e laureati magistrali in architettura, ingegneria, fisica e altre materie scientifiche e 5 per diplomate e diplomati di scuola superiore.

Per partecipare alle selezioni, che avverranno tramite concorso per titoli ed esame colloquio telematico, è possibile accedere al link delle posizioni a tempo determinato INFN e scaricare i file relativi ai bandi in questione in cui sono riportate le informazioni per la partecipazione. Nello specifico nell’art. 1 del documento è possibile consultare il numero di posizioni bandite nelle varie sedi, il nome del progetto a cui sono collegate e le attività da svolgere. I requisiti relativi al titolo di studio richiesto sono riportati alla lettera “e” dell’art. 2 del documento.

I codici identificativi dei bandi per i quali sono previste posizioni ai LNGS sono BO/T3/25102/PNRR, LNGS/T3/25103/PNRR, MI/T3/25105/PNRR per i laureati magistrali e NA/C6/25106/PNRR, CT/C6/25107/PNRR, PD/C6/25108/PNRR per i diplomati.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione delle domande di tutti i bandi è compresa tra il 10 e il 16 gennaio 2023.