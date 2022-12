Campi invernali 2022 Magic Winter e Giocando s’impara: programma

L’assessore Maretti: “Tante attività in tante sedi, per animare con laboratori, gioco ed esperienze i giorni di vacanza dei nostri ragazzi”

CHIETI – Al via i due campi invernali Magic Winter e Giocando s’impara, un calendario di attività ludico sociali promosse dall’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali per bambini dai 3 ai 12 anni, finanziate con le risorse del Fondo Famiglia e realizzate in collaborazione con Chieti Solidale srl, il Centro Danza e Sport Asd. Fitto il calendario degli eventi, previsti dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio dalle ore 8 alle 16, con possibilità di orario continuato e pasto; diversi i luoghi dei laboratori e delle attività all’aria aperta: dalla sede del centro giochi “Bambini in Centro” in viale Amendola, a quella della ludoteca di via Amiterno, nonché quella dell’associazione Country House in via Campana 25 (zona Madonna del freddo), il Museo delle Scienze Biomediche in Piazza Trento e Trieste e la sede AVIS in via Principessa di Piemonte n 16 (zona Trinità). Per iscrivere i bambini le famiglie dovranno compilare un modulo scaricabile dal sito del Comune di Chieti, scegliendo di aderire ad uno o all’altro campus. Si ringraziano il CRAD dell’Università D’Annunzio Ch/Pe e l’AVIS Provinciale.

“Si arriva al 5 gennaio – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Mara Maretti, motore dell’iniziativa con la consigliera delegata alla Famiglia, Valentina De Luca – con una proposta diffusa sul territorio e che prevede tante possibilità di intrattenimento dei ragazzi e di sostegno per le famiglie durante i giorni di vacanza natalizia. Ci sono laboratori ludici, tombolate, lezioni di danza e attività motoria dentro e outdoor, piccoli corsi di recitazione, di fai da te, di gioco, di reading, persino un corso con addestratori cinofili per chi ha animali di compagnia in casa. Tutto questo per impegnare e divertire chi vorrà aderire, si parla di bambini dai 3 ai 12 anni e di un’offerta varia proprio per rispondere alle esigenze di ogni fascia di età. Per fruire di questi servizi è indispensabile iscriversi e prenotare come indicato nelle locandine che illustrano le attività, perché i posti sono limitati, ma siamo certi di poter dare una risposta concreta all’esigenza di moltissime famiglie e di farlo con la qualità e l’entusiasmo che caratterizzano tutti i partner del Comune per questa speciale rassegna”.

Magic Winter: eventi e sedi

Campus Giocando s’impara presso la ludoteca comunale di via Amiterno.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri 328/9395420 e 0871 559697

Dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio dalle 8.30 alle 14 e dalle 8.30 alle 16.30: laboratori di riciclo creativo, tiro con l’arco, giochi a squadre con sorprese, caccia al folletto e tombolata, baby dance e laboratori con riciclo creativo alla Ludoteca di via Amiterno. Possibile prenotare il pasto.

Magic Winter presso le diverse sedi di Cheit alta

Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri 338/3736375

Dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio dalle 8.30 alle 14 e dalle 8.30 alle 16.30 si svolgeranno le seguenti attività:

– 17/12 Laboratorio “noi alberi” + giochi outdoor. Country House.

– 27/12 Giochi campestri e laboratorio “Costruisco un giocattolo”. Sede Avis

– 28/12 Mandala in natura e giochi sportivi. Country House

– 29/12 Urban trekking alla scoperta della mia città e teatrino. Sede Avis.

– 30/12 Caccia al tesoro e gioco calcio. Country House.

– 31/12 Tiro con l’arco e giochi outdoor. Country House (fino ore 13)

– 2/01 Educazione ambientale bambini e animali e trekking in campagna. Country House.

– 3/01 Teatrino “Rudolph la renna di Babbo Natale” e lezioni di recitazione outdoor. Museo universitario.

– 4/01 La tradizione della befana, laboratorio e giochi. Museo universitario.

– 5/01 Sport outdoor a squadre e laboratorio. Country House.

Sono previsti eventi ricreativi per le famiglie nelle date: 27-28-29-30 dicembre e 2-6-7 gennaio, dalle ore 16,30 alle 19,00. Il 15 gennaio ore 10/12,30 e 4 -15 febbraio ore 8,30/16

Programma:

· 27/12 Suoni di Natale, laboratorio percussioni e giochi. Centro giochi “Bambini al Centro”.

· 28/12 Il regno di ghiaccio, show e tombolata. Centro giochi “Bambini al Centro”.

· 29/12 Racconta storie e laboratorio. Centro giochi “Bambini al Centro”.

· 30/12 Giochi in legno e giochi di squadra. Centro giochi “Bambini al Centro”.

· 2/01 La guferia esibizione gufi ed educazione ambientale e laboratorio. Piazza G.B.Vico.

· 6/01 Festa della Befana, fai consegnare il tuo regalo alle nostre befane (da consegnare in anticipo all’organizzazione). Sede Avis.

· 7/01 “Io albero”, lettura animata e laboratorio.

· 15/01 esibizione cinofila ed educazione cinofila per bambini. Piazza G.B. Vico

· 4/02 Osserviamo la natura, attività outdoor. Country House

· 15/02 Noi e i pianeti laboratori e giochi. Country House.